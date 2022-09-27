***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde Genel Müdür olarak görev yapan Sayın Tolga Demirkıran 26.09.2022 tarihi itibariyle şirketimizden ayrılmıştır.Şirketimizde Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapan Sayın Orhan Timurhan Yönetim Kurulu Başkan vekili görevi ile birlikte Genel Müdür olarak atanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065519BIST