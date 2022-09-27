***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.09.2022 18:17
***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde Genel Müdür olarak görev yapan Sayın Tolga Demirkıran 26.09.2022 tarihi itibariyle şirketimizden ayrılmıştır.Şirketimizde Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapan Sayın Orhan Timurhan Yönetim Kurulu Başkan vekili görevi ile birlikte Genel Müdür olarak atanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065519
BIST
18:053.266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 5,49
|Açılış
|: 3.271
|
|Önceki Kapanış
|: 3.260
|
3.319
En Düşük
3.256
18:0518,5097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0346
|Açılış
|: 18,5880
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5500
|
18,7323
En Düşük
18,4396
18:0517,7654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0312
|Açılış
|: 17,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
17,9128
En Düşük
17,6995
18:05968,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 5,56
|Açılış
|: 968,56
|
|Önceki Kapanış
|: 963,00
|
980,30
En Düşük
962,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CANTE
|109,10
|114.726.750
|% 9,98
|
|AYES
|35,10
|2.376.243
|% 9,96
|
|KMPUR
|58,00
|103.883.508
|% 9,95
|
|KONTR
|58,10
|621.849.890
|% 9,93
|
|ARASE
|121,90
|127.797.063
|% 9,92
|
|ISGYO
|8,19
|18.092.898
|% -10,00
|
|ROYAL
|5,40
|1.040.849
|% -10,00
|
|ULUFA
|5,76
|1.243.313
|% -10,00
|
|KZBGY
|21,12
|324.581.788
|% -9,97
|
|EGSER
|32,00
|16.063.837
|% -9,96
|
|THYAO
|71,00
|4.883.850.983
|% 2,31
|
|SASA
|69,00
|3.481.133.721
|% 3,99
|
|GARAN
|19,62
|3.374.804.194
|% 1,82
|
|YKBNK
|7,24
|3.215.804.091
|% 4,47
|
|TSKB
|2,53
|3.063.930.062
|% -3,44
|
|TSKB
|2,53
|3.063.930.062
|% -3,44
|
|SKBNK
|2,06
|1.362.750.721
|% -9,65
|
|EKGYO
|3,98
|2.420.102.439
|% 1,27
|
|YKBNK
|7,24
|3.215.804.091
|% 4,47
|
|ISCTR
|7,84
|2.905.700.453
|% 2,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4953
|18,5168
|% 0,23
|
|Euro
|17,7303
|17,7623
|% 0,16
|
|Sterlin
|19,6913
|19,7901
|% 0,14
|
|Frank
|18,6095
|18,7216
|% 0,56
|
|Riyal
|4,9060
|4,9306
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.628
|1.628
|5,85
|
|Altın Gr.
|969
|969
|6,47
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.672
|-37,00
|
|Tam
|6.593
|6.688
|9,00
|
|Yarım
|3.208
|3.270
|2,00
|
|Çeyrek
|1.609
|1.635
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,32
|18,35
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,92
|10,94
|0,03
|
|B. Petrol
|84,21
|84,21
|1,35
|