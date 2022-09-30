***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.09.2022 09:30
***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimizin Birleşik Krallık'ta kurulu bağlı ortaklığı MyMetal Ltd, 29.09.2022 tarihi itibariyle ticari unvanını Kocaer Steel UK Limited olarak değiştirmiş, bu değişiklik İngiltere ve Galler Bölgesi Ticaret Sicili Müdürlüğünce 29.09.2022 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir.
Kocaer Çelik stratejik iş planlarında öncelikli konumda yer alan yurt dışında büyüme hedefi ile hizmet verdiği pazarlarda iş hacmini ve gelirlerini artırmayı planlamaktadır. Bu kapsamda Birleşik Krallık'ta konumlanan dağıtım kanalında büyümesini sürdürmeyi, aynı zamanda farklı ülkelerde de benzer yapılar oluşturmayı hedeflemektedir. Bu stratejimize paralel olarak MyMetal Ltd şirketimizin ticari unvanı Kocaer Steel UK Limited olarak değişmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066261
BIST
11:433.141
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -5,65
|Açılış
|: 3.151
|
|Önceki Kapanış
|: 3.147
|
3.168
En Düşük
3.130
11:4318,5507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0449
|Açılış
|: 18,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5200
|
18,5668
En Düşük
18,4676
11:4318,2725
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1151
|Açılış
|: 18,1900
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|Önceki Kapanış
|: 18,0200
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18,2931
En Düşük
18,1538
11:43996,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 8,52
|Açılış
|: 996,45
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|Önceki Kapanış
|: 987,93
|
998,55
En Düşük
987,42
BIST En Aktif Hisseler11:43
|BFREN
|1.529,40
|46.466.196
|% 10,00
|
|UZERB
|46,94
|811.733
|% 9,98
|
|CANTE
|127,60
|51.920.020
|% 7,68
|
|ZOREN
|3,49
|252.176.136
|% 7,38
|
|ARASE
|141,10
|72.640.435
|% 7,30
|
|CASA
|118,70
|173.183
|% -9,94
|
|BRKO
|1,87
|287.303
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,22
|125.258
|% -7,74
|
|BASCM
|3,77
|24.920
|% -6,91
|
|ENSRI
|19,31
|51.977.634
|% -5,71
|
|ISGYO
|6,49
|1.677.199.847
|% -2,41
|
|THYAO
|68,75
|1.092.623.869
|% 0,22
|
|SASA
|67,50
|861.047.978
|% 2,51
|
|ALARK
|56,05
|802.777.577
|% -0,44
|
|VESTL
|38,78
|710.474.215
|% 2,81
|
|ISGYO
|6,49
|1.677.199.847
|% -2,41
|
|TSKB
|2,43
|236.878.993
|% -3,19
|
|EKGYO
|3,82
|327.403.976
|% 0,00
|
|ODAS
|6,10
|488.548.395
|% 2,69
|
|ZOREN
|3,49
|252.176.136
|% 7,38
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5488
|18,5507
|% 0,24
|
|Euro
|18,2605
|18,2725
|% 0,63
|
|Sterlin
|20,7472
|20,8512
|% 1,16
|
|Frank
|18,9180
|19,0319
|% 0,15
|
|Riyal
|4,9230
|4,9477
|% 0,30
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.671
|10,31
|
|Altın Gr.
|997
|997
|8,95
|
|Cumhuriyet
|6.580
|6.680
|-52,00
|
|Tam
|6.666
|6.756
|24,00
|
|Yarım
|3.243
|3.303
|12,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.651
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,14
|19,16
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,43
|0,21
|
|B. Petrol
|88,27
|88,27
|1,09
|
Seans Raporu
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11:58XU100
Endeks 3, 137 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 31 altında . İşlem hacmi 15, 336.00 milyon TL de
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