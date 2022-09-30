***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Birleşik Krallık'ta kurulu bağlı ortaklığı MyMetal Ltd, 29.09.2022 tarihi itibariyle ticari unvanını Kocaer Steel UK Limited olarak değiştirmiş, bu değişiklik İngiltere ve Galler Bölgesi Ticaret Sicili Müdürlüğünce 29.09.2022 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir.Kocaer Çelik stratejik iş planlarında öncelikli konumda yer alan yurt dışında büyüme hedefi ile hizmet verdiği pazarlarda iş hacmini ve gelirlerini artırmayı planlamaktadır. Bu kapsamda Birleşik Krallık'ta konumlanan dağıtım kanalında büyümesini sürdürmeyi, aynı zamanda farklı ülkelerde de benzer yapılar oluşturmayı hedeflemektedir. Bu stratejimize paralel olarak MyMetal Ltd şirketimizin ticari unvanı Kocaer Steel UK Limited olarak değişmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066261BIST