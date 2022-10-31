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***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

31.10.2022 09:43
***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Şirketimizin gelecek yıllardaki büyüme hedeflerini gerçekleştirmek için yatırım stratejilerimizi yenilenebilir enerji yatırımları ve katma değerli yeni ürün yatırımları olarak belirlediğimizi daha önce kamuoyu ile paylaşmıştık. Bu yatırım stratejileri doğrultusunda rüzgâr enerjisi yatırımlarımızın fizibilite çalışmaları devam etmektedir. Diğer taraftan, yönetim kurulumuz 31.10.2022 tarihinde, önemli bir tedarikçi konumuna geldiğimiz global solar enerji sektörüne yönelik, yaklaşık 25 milyon USD ön sipariş aldığımız katma değerli yeni ürün için makine ve teçhizat yatırım kararı almıştır.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075138


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