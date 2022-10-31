***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.10.2022 09:43
***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin gelecek yıllardaki büyüme hedeflerini gerçekleştirmek için yatırım stratejilerimizi yenilenebilir enerji yatırımları ve katma değerli yeni ürün yatırımları olarak belirlediğimizi daha önce kamuoyu ile paylaşmıştık. Bu yatırım stratejileri doğrultusunda rüzgâr enerjisi yatırımlarımızın fizibilite çalışmaları devam etmektedir. Diğer taraftan, yönetim kurulumuz 31.10.2022 tarihinde, önemli bir tedarikçi konumuna geldiğimiz global solar enerji sektörüne yönelik, yaklaşık 25 milyon USD ön sipariş aldığımız katma değerli yeni ürün için makine ve teçhizat yatırım kararı almıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075138
BIST
13:264.087
En Yüksek
|Değişim
|: 2,70%
|| 107,54
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
4.100
En Düşük
3.987
13:2618,6264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0199
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6707
En Düşük
18,5879
13:2618,5040
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1004
|Açılış
|: 18,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,5502
En Düşük
18,3744
13:26989,26
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 12,39
|Açılış
|: 989,40
|
|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
989,45
En Düşük
976,38
BIST En Aktif Hisseler13:26
|VAKKO
|33,88
|5.450.377
|% 10,00
|
|AKCNS
|48,40
|54.958.388
|% 10,00
|
|EDATA
|22,24
|53.337.144
|% 9,99
|
|NTGAZ
|32,62
|265.399.421
|% 9,98
|
|BALAT
|11,80
|1.551.430
|% 9,97
|
|DYOBY
|20,38
|137.005.181
|% -9,18
|
|YKSLN
|10,82
|84.827.296
|% -8,92
|
|PNSUT
|46,58
|59.660.455
|% -8,49
|
|KRTEK
|25,10
|72.918.932
|% -8,26
|
|VERTU
|32,96
|128.355.315
|% -7,93
|
|THYAO
|103,50
|3.321.022.925
|% 2,17
|
|SASA
|128,80
|2.323.407.826
|% 7,15
|
|SISE
|33,82
|1.980.534.399
|% 1,81
|
|AKBNK
|15,12
|1.692.580.122
|% 3,42
|
|ASELS
|33,44
|1.647.667.412
|% 3,79
|
|EKGYO
|4,52
|1.601.217.696
|% 2,49
|
|YKBNK
|9,50
|1.361.863.109
|% 3,15
|
|ISCTR
|9,55
|1.241.459.017
|% 2,47
|
|DOHOL
|6,10
|709.284.541
|% 2,35
|
|AKBNK
|15,12
|1.692.580.122
|% 3,42
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6145
|18,6264
|% 0,11
|
|Euro
|18,4908
|18,5040
|% 0,55
|
|Sterlin
|21,4426
|21,5501
|% 0,86
|
|Frank
|18,6982
|18,8109
|% 1,13
|
|Riyal
|4,9396
|4,9643
|% 0,10
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.653
|19,22
|
|Altın Gr.
|988
|988
|11,08
|
|Cumhuriyet
|6.606
|6.706
|35,00
|
|Tam
|6.633
|6.689
|38,00
|
|Yarım
|3.232
|3.268
|19,00
|
|Çeyrek
|1.621
|1.633
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,92
|19,94
|0,77
|
|Gümüş Gr.
|11,87
|11,89
|0,43
|
|B. Petrol
|94,31
|94,31
|1,50
|