***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 11.05.2023 tarihli ve 13 nolu kararıyla, Şirketimizin yenilenebilir enerji yatırımları kapsamında değerlendirilmek üzere, Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.'ye ait olan Aydın ili, Kuyucak İlçesi, Horsunlu-Ortakçı Köyü, M21-a1, M21-a2 paftalarda bulunan 5061,46 hektarlık Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Su J-443 ruhsat ve 5782,72 hektarlık blokeli sahasının satın alınmasına karar verilmiştir. İlgili izin ve prosedürlerin tamamlanmasının ardından işletme ruhsatı ve toplam 10,844.18 hektarlık alan şirketimiz bünyesine geçmiş olacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150579BIST