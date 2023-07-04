***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.07.2023 18:16
***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.06.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 14.06.2023 tarihli özel durum açıklamasında, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.06.2023 tarih ve 18 nolu kararıyla, başta jeotermal enerji olmak üzere yenilenebilir enerji alanında faaliyet göstermek üzere 300.000.000 TL sermaye ile kurulacak olan Kocaer Enerji Anonim Şirketi unvanlı şirkete %99 pay sahibi olarak iştirak edilmesine karar verildiği duyurulmuştu.
Kocaer Enerji Anonim Şirketi'nin kuruluşu 04.07.2023 tarihinde T.C. Aliağa Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup, kuruluş ilanı 04.07.2023 tarih ve 10863 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165461
BIST
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18:056.004
En Düşük
|Değişim
|: -0,19%
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|Açılış
|: 6.050
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|: 6.015
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5.980
En Yüksek
6.077
18:0526,0028
En Yüksek
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|: 0,42%
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|Açılış
|: 26,1000
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|Önceki Kapanış
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|: 1.608,69
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|Önceki Kapanış
|: 1.601,08
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1.618,13
En Düşük
1.591,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VKGYO
|3,07
|3.194.483
|% 93,08
|
|SEKFK
|12,87
|122.025.474
|% 10,00
|
|OYAYO
|14,08
|9.140.146
|% 10,00
|
|YAYLA
|6,27
|29.646.156
|% 10,00
|
|VKFYO
|34,54
|37.442.099
|% 10,00
|
|ATSYH
|55,60
|4.356.169
|% -7,33
|
|GRNYO
|6,64
|240.154.762
|% -6,61
|
|IZINV
|26,00
|32.604.993
|% -6,27
|
|ESCOM
|28,26
|73.933.807
|% -5,48
|
|GARFA
|38,96
|54.441.356
|% -4,98
|
|THYAO
|208,10
|8.428.285.321
|% -1,14
|
|YKBNK
|13,41
|6.111.167.545
|% 1,51
|
|KOZAL
|27,08
|5.473.395.104
|% -0,15
|
|ASELS
|59,55
|4.824.341.073
|% 4,02
|
|ASTOR
|68,40
|4.753.754.695
|% -0,29
|
|YKBNK
|13,41
|6.111.167.545
|% 1,51
|
|SKBNK
|2,84
|1.244.732.759
|% 5,97
|
|ISCTR
|14,39
|4.672.176.578
|% 0,98
|
|EKGYO
|7,78
|2.481.760.767
|% 1,17
|
|TSKB
|4,92
|1.326.145.013
|% 7,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,9893
|26,0028
|% 0,42
|
|Euro
|28,2840
|28,4102
|% 0,36
|
|Sterlin
|32,9669
|33,1322
|% 0,54
|
|Frank
|28,8908
|29,0649
|% 0,33
|
|Riyal
|6,9115
|6,9461
|% 0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.924
|1.924
|2,64
|
|Altın Gr.
|1.609
|1.609
|7,91
|
|Cumhuriyet
|10.758
|10.920
|42,00
|
|Tam
|10.687
|10.976
|33,22
|
|Yarım
|5.181
|5.328
|18,00
|
|Çeyrek
|2.599
|2.664
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,97
|23,00
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|19,21
|19,24
|0,14
|
|B. Petrol
|76,05
|76,05
|1,40
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Seans Raporu
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BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 01 artarak (% 0.03 ) 6, 685
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Endeks 6, 023 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 102, 661.00 milyon TL de
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Yüzde 4.52 oranında artışla 56.65 lira fiyatla işlem gören hissede 334, 182 adet işlem
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17:57ISMEN
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