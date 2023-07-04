***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.06.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 14.06.2023 tarihli özel durum açıklamasında, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.06.2023 tarih ve 18 nolu kararıyla, başta jeotermal enerji olmak üzere yenilenebilir enerji alanında faaliyet göstermek üzere 300.000.000 TL sermaye ile kurulacak olan Kocaer Enerji Anonim Şirketi unvanlı şirkete %99 pay sahibi olarak iştirak edilmesine karar verildiği duyurulmuştu.Kocaer Enerji Anonim Şirketi'nin kuruluşu 04.07.2023 tarihinde T.C. Aliağa Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup, kuruluş ilanı 04.07.2023 tarih ve 10863 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165461BIST