***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu'nun 17.07.2023 tarihli ve 20 sayılı kararı çerçevesindeŞirket Yönetim Kurulu'ndaki görevinden 17.07.2023 tarihli dilekçesiyle istifasını sunan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. İbrahim Kumsal‘ın istifasının kabulüne,Sn. İbrahim Kumsal'ın görevli olduğu bağımsız yönetim kurulu üyeliği ve komite başkan/üyeliklerinden terkine ait işlemlerin Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil ve ilan edilmesine,İstifa eden yönetim kurulu üyesinin görev süresini tamamlamak üzere yeni bir yönetim kurulu üyesinin atanması ve yeni üyenin ilk genel kurulda mevzuata uygun olarak onaya sunulmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172745BIST