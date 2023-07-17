***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.07.2023 18:16
***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu'nun 17.07.2023 tarihli ve 20 sayılı kararı çerçevesinde
Şirket Yönetim Kurulu'ndaki görevinden 17.07.2023 tarihli dilekçesiyle istifasını sunan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. İbrahim Kumsal‘ın istifasının kabulüne,
Sn. İbrahim Kumsal'ın görevli olduğu bağımsız yönetim kurulu üyeliği ve komite başkan/üyeliklerinden terkine ait işlemlerin Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil ve ilan edilmesine,
İstifa eden yönetim kurulu üyesinin görev süresini tamamlamak üzere yeni bir yönetim kurulu üyesinin atanması ve yeni üyenin ilk genel kurulda mevzuata uygun olarak onaya sunulmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172745
BIST
'
18:056.600
En Düşük
|Değişim
|: 2,53%
|| 162,72
|Açılış
|: 6.502
|
|Önceki Kapanış
|: 6.438
|
6.477
En Yüksek
6.604
18:0526,3435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,2182
|Açılış
|: 26,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2550
|
26,3706
En Düşük
25,9266
18:0529,6254
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,2508
|Açılış
|: 29,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4500
|
29,7772
En Düşük
29,0843
18:051.655,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 12,48
|Açılış
|: 1.655,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.642,76
|
1.657,92
En Düşük
1.629,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TURSG
|13,86
|235.761.666
|% 10,00
|
|ATSYH
|55,00
|6.763.240
|% 10,00
|
|PAMEL
|159,50
|312.418.382
|% 10,00
|
|GOKNR
|16,61
|678.428.879
|% 10,00
|
|VAKKO
|68,20
|93.737.971
|% 10,00
|
|LUKSK
|58,55
|38.986.613
|% -9,99
|
|AYCES
|216,00
|76.173.793
|% -9,96
|
|OTTO
|205,30
|3.694.731
|% -7,77
|
|PRZMA
|26,42
|37.428.642
|% -6,25
|
|MACKO
|80,00
|50.641.091
|% -5,66
|
|THYAO
|218,80
|9.912.994.602
|% 2,48
|
|ASELS
|74,00
|8.248.987.414
|% 6,47
|
|SISE
|51,65
|6.030.416.282
|% 4,94
|
|SASA
|63,70
|5.146.857.074
|% 4,77
|
|YKBNK
|13,82
|4.854.832.439
|% -0,65
|
|EKGYO
|8,25
|3.291.024.076
|% 0,12
|
|YKBNK
|13,82
|4.854.832.439
|% -0,65
|
|ZOREN
|3,66
|992.960.900
|% 1,39
|
|ISCTR
|14,54
|2.934.550.129
|% 0,35
|
|SKBNK
|2,86
|438.702.789
|% 0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,3368
|26,3421
|% 0,83
|
|Euro
|29,6109
|29,6190
|% 0,83
|
|Sterlin
|34,3494
|34,5217
|% 0,75
|
|Frank
|30,4930
|30,6767
|% 0,99
|
|Riyal
|7,0035
|7,0386
|% 0,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.955
|-0,74
|
|Altın Gr.
|1.654
|1.654
|11,54
|
|Cumhuriyet
|11.060
|11.227
|92,00
|
|Tam
|10.695
|10.933
|150,00
|
|Yarım
|5.348
|5.492
|75,00
|
|Çeyrek
|2.682
|2.746
|38,00
|
|Gümüş.Ons
|24,82
|24,84
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|20,99
|21,02
|0,05
|
|B. Petrol
|78,49
|78,49
|-1,38
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, YKBNK, ARCLK
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, SASA, SISE
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 129, 04 artarak (% 2.23 ) 5, 912
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GLBMD, ULUUN, OTKAR, TURSG, SOKE, YEOTK, MARKA, PAMEL, LINK, EDIP
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : OTTO, AVHOL, AYCES, LUKSK