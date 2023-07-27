***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.07.2023 tarihli kararı ile, Sn İbrahim Kumsal'ın ayrılması sebebiyle Denetim Komitesi üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Tuğrul Fadıllıoğlu'nun seçilmesine karar verilmiştir.Denetim Komitesi üyelerimiz aşağıdaki gibidir:Fatma Füsun Akkal Bozok (Başkan)Tuğrul Fadıllıoğlu (Üye)Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176052BIST