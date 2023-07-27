***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.07.2023 21:01
***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.07.2023 tarihli kararı ile, Sn İbrahim Kumsal'ın ayrılması sebebiyle Denetim Komitesi üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Tuğrul Fadıllıoğlu'nun seçilmesine karar verilmiştir.
Denetim Komitesi üyelerimiz aşağıdaki gibidir:
Fatma Füsun Akkal Bozok (Başkan)
Tuğrul Fadıllıoğlu (Üye)
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176052
BIST
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18:056.856
En Düşük
|Değişim
|: 1,66%
|| 112,25
|Açılış
|: 6.799
|
|Önceki Kapanış
|: 6.744
|
6.766
En Yüksek
6.856
18:0526,9341
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0271
|Açılış
|: 27,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0700
|
27,0437
En Düşük
26,8361
18:0529,5944
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -0,2591
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
30,0773
En Düşük
29,5355
18:051.686,71
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -19,90
|Açılış
|: 1.686,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.706,61
|
1.717,92
En Düşük
1.682,24
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CVKMD
|255,20
|818.686.518
|% 10,00
|
|TUKAS
|9,57
|519.892.693
|% 10,00
|
|PASEU
|54,45
|611.728.209
|% 10,00
|
|GLBMD
|19,80
|21.892.971
|% 10,00
|
|KTSKR
|66,55
|122.284.300
|% 10,00
|
|PENTA
|27,18
|1.001.671.978
|% -10,00
|
|AVHOL
|143,20
|10.249.515
|% -9,99
|
|EUKYO
|7,75
|2.490.322
|% -8,07
|
|EUYO
|12,14
|23.590.797
|% -7,33
|
|ATAGY
|8,09
|39.622.180
|% -5,05
|
|KOZAL
|27,56
|10.798.318.847
|% -1,71
|
|THYAO
|228,50
|9.391.208.411
|% 1,96
|
|YKBNK
|13,19
|7.847.386.862
|% 3,61
|
|KOZAA
|59,20
|6.947.364.192
|% -2,47
|
|CANTE
|18,70
|5.975.927.543
|% 6,01
|
|YKBNK
|13,19
|7.847.386.862
|% 3,61
|
|EKGYO
|8,47
|3.394.910.068
|% 1,80
|
|KOZAL
|27,56
|10.798.318.847
|% -1,71
|
|CANTE
|18,70
|5.975.927.543
|% 6,01
|
|ISCTR
|14,37
|3.563.265.827
|% 2,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9286
|26,9341
|% 0,10
|
|Euro
|29,5363
|29,5944
|% -0,87
|
|Sterlin
|34,3701
|34,5424
|% -1,02
|
|Frank
|30,8599
|31,0458
|% -0,90
|
|Riyal
|7,1611
|7,1970
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.946
|-26,64
|
|Altın Gr.
|1.685
|1.685
|-21,61
|
|Cumhuriyet
|11.271
|11.442
|-107,00
|
|Tam
|11.017
|11.138
|-117,00
|
|Yarım
|5.500
|5.594
|-60,00
|
|Çeyrek
|2.758
|2.797
|-30,00
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,13
|-0,82
|
|Gümüş Gr.
|20,88
|20,89
|-0,69
|
|B. Petrol
|83,50
|83,50
|0,94
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ALKA
Yüzde 4.89 oranında artışla 30.48 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 338, 874 adet işlem
-
17:58LIDFA
Yüzde 9.93 oranında artışla 4.54 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 993, 780 adet işlem
-
17:57GLCVY
Yüzde 5.46 oranında artışla 29.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 653, 767 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 6, 846 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 51 üstünde . İşlem hacmi 132, 609.00 milyon TL de
-
17:56OZGYO
Yüzde 6.49 oranında artışla 4.92 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 113, 017 adet işlem