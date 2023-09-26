***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.09.2023 18:01
***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi ve gönüllü liderlik platformu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin (UN Global Compact) imzacıları arasında yer almış ve UN Global Compact Türkiye ağı olan ‘Küresel İlkeler Sözleşmesi İmzacıları Derneği'nin üyesi olmuştur. Kocaer Çelik bu kapsamda, Birleşmiş Milletler'in 2030 sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda yatırımlarını, operasyonlarını ve raporlamalarını UN Global Compact'in insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarındaki ilkeleriyle uyumlu şekilde sürdürmeye devam edeceğini taahhüt etmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197447
BIST
'
18:058.242
En Düşük
|Değişim
|: -0,75%
|| -62,57
|Açılış
|: 8.369
|
|Önceki Kapanış
|: 8.305
|
8.241
En Yüksek
8.390
18:0527,2551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0493
|Açılış
|: 27,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2200
|
27,4538
En Düşük
27,1436
18:0528,8552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0125
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,1359
En Düşük
28,7845
18:051.665,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -10,37
|Açılış
|: 1.665,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.676,31
|
1.689,46
En Düşük
1.054,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GOZDE
|32,12
|152.516.726
|% 10,00
|
|TETMT
|2.594,90
|114.590.327
|% 10,00
|
|ALCAR
|1.050,50
|87.068.386
|% 10,00
|
|KUVVA
|66,00
|9.175.076
|% 10,00
|
|MAKIM
|58,30
|116.585.901
|% 10,00
|
|MIATK
|711,60
|277.202.655
|% -9,99
|
|SNPAM
|46,76
|4.760.690
|% -9,99
|
|KSTUR
|803,30
|2.618.752
|% -9,99
|
|TUCLK
|80,30
|111.498.682
|% -9,98
|
|ADESE
|2,44
|772.153.693
|% -9,96
|
|THYAO
|227,50
|11.387.047.358
|% -2,15
|
|TUPRS
|169,70
|10.760.314.595
|% 2,23
|
|SASA
|50,45
|9.327.827.803
|% 9,91
|
|ISCTR
|24,74
|6.767.444.861
|% -1,67
|
|HEKTS
|25,76
|5.774.782.658
|% 7,96
|
|ZOREN
|5,41
|4.798.454.404
|% 6,71
|
|ALBRK
|4,01
|1.472.177.700
|% -0,50
|
|KATMR
|2,30
|862.589.996
|% -7,26
|
|YKBNK
|17,08
|5.347.122.492
|% -0,12
|
|ADESE
|2,44
|772.153.693
|% -9,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,2401
|27,2551
|% 0,18
|
|Euro
|28,8297
|28,8552
|% 0,04
|
|Sterlin
|33,0663
|33,2322
|% -0,18
|
|Frank
|29,6747
|29,8535
|% -0,13
|
|Riyal
|7,2429
|7,2792
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.902
|-14,51
|
|Altın Gr.
|1.666
|1.666
|-10,37
|
|Cumhuriyet
|11.338
|11.509
|-38,00
|
|Tam
|11.050
|11.149
|-49,00
|
|Yarım
|5.542
|5.597
|-25,00
|
|Çeyrek
|2.762
|2.799
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|22,94
|22,97
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|20,09
|20,11
|-0,14
|
|B. Petrol
|92,59
|92,59
|0,71
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 78 kaybederek (% -0.03 ) 8, 715
-
17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ZOREN, ALBRK, KATMR
-
17:59XU100
Endeks 8, 293 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 14 altında . İşlem hacmi 166, 397.00 milyon TL de
-
17:59KATMR
Yüzde -6.05 oranında düşüşle 2.33 lira fiyatla işlem gören hissede 340, 460, 137 adet işlem
-
17:58PRDGS
Yüzde -4.47 oranında düşüşle 9.62 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 476, 767 adet işlem