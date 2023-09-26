***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi ve gönüllü liderlik platformu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin (UN Global Compact) imzacıları arasında yer almış ve UN Global Compact Türkiye ağı olan ‘Küresel İlkeler Sözleşmesi İmzacıları Derneği'nin üyesi olmuştur. Kocaer Çelik bu kapsamda, Birleşmiş Milletler'in 2030 sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda yatırımlarını, operasyonlarını ve raporlamalarını UN Global Compact'in insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarındaki ilkeleriyle uyumlu şekilde sürdürmeye devam edeceğini taahhüt etmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197447BIST