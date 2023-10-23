***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.05.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %99 iştiraki olan Kocaer Enerji'ye ait Aydın-Kuyucak İlçesinde aldığımız Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Su J-443 ruhsat sahamızda birinci faz olarak 24 MW'lık jeotermal santral yatırımı için fizibilite çalışmalarına başlama kararı aldığımızı 25.05.2023 tarihli özel durum açıklaması ile kamuoyu ile paylaşmıştık. Bu yatırımımız kapsamında, Kocaer 1 Jeotermal Enerji Santrali Kuyuları için 11.09.2023 tarihinde T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yaptığımız 559319 belge numaralı 249.043.824 TL. tutarlı yatırım teşvik belgesi onaylanmıştır. Yatırım teşviki kapsamında gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnası destek unsurlarından yararlanılacaktır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208434BIST