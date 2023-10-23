***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.10.2023 08:33
***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %99 iştiraki olan Kocaer Enerji'ye ait Aydın-Kuyucak İlçesinde aldığımız Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Su J-443 ruhsat sahamızda birinci faz olarak 24 MW'lık jeotermal santral yatırımı için fizibilite çalışmalarına başlama kararı aldığımızı 25.05.2023 tarihli özel durum açıklaması ile kamuoyu ile paylaşmıştık. Bu yatırımımız kapsamında, Kocaer 1 Jeotermal Enerji Santrali Kuyuları için 11.09.2023 tarihinde T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yaptığımız 559319 belge numaralı 249.043.824 TL. tutarlı yatırım teşvik belgesi onaylanmıştır. Yatırım teşviki kapsamında gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnası destek unsurlarından yararlanılacaktır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208434
BIST
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13:167.549
En Düşük
|Değişim
|: 0,52%
|| 38,79
|Açılış
|: 7.649
|
|Önceki Kapanış
|: 7.511
|
7.520
En Yüksek
7.681
13:1628,0532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1099
|Açılış
|: 28,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,1100
|
28,0649
En Düşük
27,9396
13:1629,7588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1058
|Açılış
|: 29,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
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29,8122
En Düşük
29,6380
13:161.783,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 3,28
|Açılış
|: 1.783,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.780,41
|
1.788,39
En Düşük
1.769,03
BIST En Aktif Hisseler13:14
|ORMA
|117,70
|421.837
|% 10,00
|
|INVES
|399,30
|203.035.135
|% 10,00
|
|INGRM
|549,00
|337.139.600
|% 10,00
|
|TMPOL
|95,15
|23.775.283
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.829,30
|237.945.439
|% 10,00
|
|PEKGY
|23,10
|545.823.437
|% -9,98
|
|ENSRI
|28,10
|34.604.111
|% -7,44
|
|BIOEN
|22,30
|518.164.557
|% -4,78
|
|OSMEN
|230,00
|69.922.244
|% -4,56
|
|AYCES
|464,70
|20.012.916
|% -4,40
|
|THYAO
|209,30
|4.154.656.211
|% 1,06
|
|TUPRS
|130,90
|1.956.461.645
|% 1,24
|
|ASTOR
|115,00
|1.415.378.753
|% -0,09
|
|PETKM
|20,40
|1.217.429.029
|% 0,29
|
|PGSUS
|700,20
|1.180.251.057
|% 2,65
|
|EKGYO
|6,98
|1.038.227.510
|% 0,87
|
|ZOREN
|5,79
|804.107.353
|% 1,22
|
|ODAS
|12,12
|906.586.481
|% 1,85
|
|IHLAS
|1,04
|69.667.057
|% 0,00
|
|KATMR
|2,51
|165.873.433
|% 2,45
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,0468
|28,0528
|% 0,39
|
|Euro
|29,7527
|29,7674
|% 0,39
|
|Sterlin
|33,9690
|34,1393
|% 0,24
|
|Frank
|31,3171
|31,5058
|% 0,38
|
|Riyal
|7,4581
|7,4955
|% 0,42
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.978
|1.978
|-3,48
|
|Altın Gr.
|1.783
|1.784
|3,16
|
|Cumhuriyet
|12.267
|12.452
|-27,00
|
|Tam
|12.005
|12.090
|18,00
|
|Yarım
|6.021
|6.070
|9,00
|
|Çeyrek
|3.001
|3.035
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,14
|23,18
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|20,88
|20,91
|-0,10
|
|B. Petrol
|92,00
|92,00
|-0,16
|