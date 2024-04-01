***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.04.2024 08:42
***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
21.11.2023 tarihli özel durum açıklamamız ile, bağlı ortaklığımız Kocaer Enerji A.Ş.'ye ait Aydın Kuyucak Horsunlu-Ortakçı Köyü'nde bulunan J443 nolu jeotermal ruhsat sahasında 24 MW kurulu güce sahip olması planlanan Kocaer 1 Jeotermal Enerji Santrali için sondaj çalışmalarına başladığımız bilgisini kamuoyu ile paylaşmıştık. Kocaer 1 Jeotermal Enerji Santral Projesi için T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) 21.03.2024 tarihli ve 12511-3 sayılı kararı ile önlisans alınmıştır. Kocaer 1 Jeotermal Enerji Santral Projesi için çevresel ve sosyal etki değerlendirmesi azami titizlikle sürdürülürken, çevrenin ve biyolojik kaynakların korunması, doğal kaynakların sürdürülebilir gelişiminin yanısıra istihdam ve tedarik imkanlarının arttırılması gibi bölgenin ekonomik gelişimine katkı sağlanması ve sosyal faydanın arttırılması hedeflenmektedir. Proje kapsamında jeotermal kaynak altyapısını kullanarak modern seracılıktan jeotermal ısıtmaya kadar tüm faaliyetler değerlendirilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264644
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