***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalarŞirketimizin ana ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hakan Kocaer, Sayın Ali Rıza Kocaer'in sahibi olduğu toplam 119.404.573,44 nominal değerli (toplam sermayenin %18.16'sı, toplam oy hakkı oranının %10.52'si) borsada işlem görmeyen B Grubu payları Borsa dışından 14.12.2022 tarihinin ağırlıklı ortalama fiyatı olan 23,44 TL/hisse sabit fiyat üzerinden bugün tarihi itibarıyla devraldığını ve ilgili payların virmanının gerçekleştiğini devir nedeniyle Şirket yönetiminde herhangi bir değişiklik olmayacağını Şirketimize bildirmiştir. Pay devri sonrasında Sayın Hakan Kocaer'in Şirketimiz sermayesindeki payı %60,93'ten %79,09'a oy hakkı oranı ise %77,37'den %87,89'a çıkmıştır. Pay devri sonrasında Sayın Ali Rıza Kocaer'in Şirketimiz sermayesindeki payı %18,16'dan %0'a ve oy hakkı oranı ise %10,52'den %0'a düşmüştür.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)15/12/2022 119.404.573,44 0 119.404.573,44 400.680.415,9 520.084.989,34 % 60,93 % 77,37 % 79,09 % 87,89http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087607BIST