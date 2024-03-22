***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalarKocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş'de, kontrol sahibi pay sahibi olan Hakan Kocaer tarafından şirketimize aşağıdaki açıklama iletilmiştir: Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarından tarafıma ait 12.500.000 adet payın 22.03.2024 tarihinde 49,7066 TL fiyat ile yabancı sermayeli kurumsal bir yatırımcıya satış işlemi gerçekleşmiştir. Bu işlemle birlikte Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesindeki pay oranım %76,10'dan %74,20'ye, oy hakkı oranım ise %87,47'den %86,47'ye düşmüştür. Elde edilen gelirden, ihtiyaç oluşması durumunda, Kocaer Çelik ve iştiraklerinin gelecek vizyonunda bulunan stratejik büyüme alanlarında yapılacak tüm çalışma ve faaliyetlerde destek olunmaya ve gelecekteki başarısı için kaynak sağlanmaya devam edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)22/03/2024 0 12.500.000 12.500.000 500.384.989,34 487.884.989,34 % 76,1 % 87,47 % 74,2 % 86,47http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261619BIST