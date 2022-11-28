***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.08.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 4.500.000.000Mevcut Sermaye (TL) 233.500.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 657.570.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREKCAE00022 42.400.000 77.004.574,000 181,61456 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKCAE00022 NâmaB Grubu, İşlem Görmüyor, TREKCAE00014 42.400.000 77.004.574,000 181,61456 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKCAE00014 NâmaC Grubu, KCAER, TREKCAE00030 148.700.000 270.060.852,000 181,61456 C Grubu C Grubu, KCAER, TREKCAE00030 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 233.500.000 424.070.000,000 181,61456İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 424.070.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 05.09.2022SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 24.11.2022Ek Açıklamalar25.11.2022 Tarihli Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Onayı konulu Özel Durum Açıklamamıza SPK onay tarihi (24.11.2022) eklenmiştir.Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, %181,61456 oranında arttırılarak 233.500.000TL'den 657.570.000TL'ye çıkarılması için yaptığımız bedelsiz sermaye artışı başvurumuz SPK tarafından onaylanarak 24 Kasım 2022 tarih ve 2022/65 sayılı SPK bülteninde yayınlanmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.EK: Esas Sözleşme Tadil Tasarısı MetniEklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082537BIST