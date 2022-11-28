***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
28.11.2022 11:28
***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.08.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 4.500.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 233.500.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 657.570.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKCAE00022 42.400.000 77.004.574,000 181,61456 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKCAE00022 Nâma
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKCAE00014 42.400.000 77.004.574,000 181,61456 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKCAE00014 Nâma
C Grubu, KCAER, TREKCAE00030 148.700.000 270.060.852,000 181,61456 C Grubu C Grubu, KCAER, TREKCAE00030 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 233.500.000 424.070.000,000 181,61456
İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 424.070.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 05.09.2022
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 24.11.2022
Ek Açıklamalar
25.11.2022 Tarihli Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Onayı konulu Özel Durum Açıklamamıza SPK onay tarihi (24.11.2022) eklenmiştir.
Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, %181,61456 oranında arttırılarak 233.500.000TL'den 657.570.000TL'ye çıkarılması için yaptığımız bedelsiz sermaye artışı başvurumuz SPK tarafından onaylanarak 24 Kasım 2022 tarih ve 2022/65 sayılı SPK bülteninde yayınlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
EK: Esas Sözleşme Tadil Tasarısı Metni
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082537
BIST