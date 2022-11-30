***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Tescili HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.08.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 4.500.000.000Mevcut Sermaye (TL) 233.500.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 657.570.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREKCAE00022 42.400.000 77.004.574,000 181,61456 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKCAE00022 NâmaB Grubu, İşlem Görmüyor, TREKCAE00014 42.400.000 77.004.574,000 181,61456 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKCAE00014 NâmaC Grubu, KCAER, TREKCAE00030 148.700.000 270.060.852,000 181,61456 C Grubu C Grubu, KCAER, TREKCAE00030 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 233.500.000 424.070.000,000 181,61456İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 424.070.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 05.09.2022Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 24.11.2022SPK Başvuru Tarihi 05.09.2022SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 24.11.2022Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PaySermaye Tescil Tarihi 30.11.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin 4.500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı dahilinde, 233.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı İç kaynaklardan (424.070.000 TL) karşılanmak suretiyle, 657.570.000 TL'ye artırılması nedeniyle tadil edilen Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadili Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 30.11.2022 tarihinde tescil edilerek 30.11.2022 tarih ve 10715 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Onaylı İhraç Belgesi.pdfEK: 2 Ana sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083239BIST