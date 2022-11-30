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***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

30.11.2022 19:37
***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.08.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 4.500.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 233.500.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 657.570.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKCAE00022 42.400.000 77.004.574,000 181,61456 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKCAE00022 Nâma
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKCAE00014 42.400.000 77.004.574,000 181,61456 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKCAE00014 Nâma
C Grubu, KCAER, TREKCAE00030 148.700.000 270.060.852,000 181,61456 C Grubu C Grubu, KCAER, TREKCAE00030 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 233.500.000 424.070.000,000 181,61456

İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 424.070.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 05.09.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 24.11.2022
SPK Başvuru Tarihi 05.09.2022
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 24.11.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Sermaye Tescil Tarihi 30.11.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 4.500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı dahilinde, 233.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı İç kaynaklardan (424.070.000 TL) karşılanmak suretiyle, 657.570.000 TL'ye artırılması nedeniyle tadil edilen Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadili Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 30.11.2022 tarihinde tescil edilerek 30.11.2022 tarih ve 10715 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 Ana sözleşme Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083239


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