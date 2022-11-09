***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
09.11.2022 09:54
***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket paylarının halka arzı sonucunda elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin olarak hazırlanan 2. rapor ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078470
BIST
10:124.396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 35,38
|Açılış
|: 4.370
|
|Önceki Kapanış
|: 4.360
|
4.396
En Düşük
4.354
10:1218,6092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0866
|Açılış
|: 18,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6092
En Düşük
18,4972
10:1218,7595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0969
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,7595
En Düşük
18,6562
10:121.023,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,47
|Açılış
|: 1.023,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,08
|
1.023,71
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler10:12
|SMRTG
|93,00
|19.668.384
|% 9,99
|
|EDIP
|4,43
|4.828.151
|% 9,93
|
|ALCTL
|75,45
|61.008.810
|% 9,19
|
|ETILR
|10,41
|16.914.285
|% 9,01
|
|YEOTK
|68,90
|51.280.391
|% 8,50
|
|KNFRT
|14,94
|14.133.271
|% -10,00
|
|KERVT
|11,04
|24.170.414
|% -9,95
|
|KLRHO
|26,10
|40.008.244
|% -9,94
|
|TMPOL
|26,60
|918.640
|% -7,25
|
|SNKRN
|20,90
|464.461
|% -7,11
|
|THYAO
|113,50
|838.948.374
|% 0,44
|
|ODAS
|9,45
|682.875.676
|% 6,18
|
|EREGL
|36,12
|545.053.974
|% 1,06
|
|ALARK
|85,90
|458.573.910
|% 6,71
|
|HEKTS
|34,34
|406.532.006
|% 4,70
|
|ODAS
|9,45
|682.875.676
|% 6,18
|
|EKGYO
|5,14
|262.354.312
|% -1,15
|
|SKBNK
|2,13
|54.474.453
|% 0,95
|
|PETKM
|14,53
|268.393.196
|% 2,04
|
|DOHOL
|6,37
|113.811.625
|% -1,24
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5952
|18,6092
|% 0,47
|
|Euro
|18,7372
|18,7595
|% 0,52
|
|Sterlin
|21,4020
|21,5093
|% 0,42
|
|Frank
|18,7867
|18,8999
|% 0,34
|
|Riyal
|4,9325
|4,9572
|% 0,36
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|-1,46
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.024
|3,47
|
|Cumhuriyet
|6.669
|6.769
|-19,00
|
|Tam
|6.828
|6.896
|8,00
|
|Yarım
|3.327
|3.371
|3,00
|
|Çeyrek
|1.668
|1.685
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,39
|21,41
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,79
|12,82
|0,08
|
|B. Petrol
|95,48
|95,48
|0,12
|