***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Gümüşçay Mahallesi, Menderes Bulvari No:45, Merkezefendi, Denizliİnternet Adresi www.kocaercelik.com www.kocaersteel.comElektronik Posta AdresiE-postayatirimci.iliskileri@kocaersteel.comİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksGümüşçay Mahallesi, Menderes Bulvari No:45, Merkezefendi, Denizli 0-232-6251860 0-232-6251966Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoZümrüt Can Ambarcı Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 24.06.2022 yatirimci.iliskileri@kocaersteel.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı, Kredi Derecelendirme Lisansı, Gayrimenkul Degerleme Lisansı 204446, 703161, 604034, 919070Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Çelik Profil Üretimi ve TicaretiŞirketin Süresi SüresizSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 42400000 TRY 18,16 Yönetim Kuruluna Aday Gösterme İmtiyazı ve Genel Kurulda Oyda İmtiyaz İşlem GörmüyorB Nama 1 TRY 42400000 TRY 18,16 Genel Kurulda Oyda İmtiyaz İşlem GörmüyorC Hamiline 1 TRY 148700000 TRY 63,68 İmtiyazsız İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviHAKAN KOCAER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 25.04.2012 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı - Yönetim Kurulu Üyesi-Hissedar Tasfiye Halinde Kocaer Metal YKB, Yağız Nakliyat Hissedar, Kocaer Tekstil Sanayi YKB, Chakra Magazacılık ve Ticaret YKB, KCR Tekstil YKB, KCR Otomotiv YKB, Kocaer Dış Ticaret YKB Evet 57.8 A ve C Bağımsız Üye Değil DeğerlendirilmediİBRAHİM KOCAER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 02.01.2008 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi-Yönetim Kurulu Başkanı-Hissedar Tasfiye Halinde Kocaer Metal YK Üyesi, Kocaer Tekstil Sanayi YK Üyesi, Chakra Magazacılık ve Ticaret YK Üyesi, Kocaer Dış Ticaret YK Üyesi Evet - Bağımsız Üye Değil DeğerlendirilmediORHAN TİMURHAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür Tasfiye Halinde Kocaer Metal YK Üyesi, Yağız Nakliyat YK Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil DeğerlendirilmediFERDA BESLİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 20.04.2022 İcrada Görevli Değil - Besfin Finansal Hizmetler ve Danısmanlık YKB, Olgun Çelik AŞ YK Üyesi, Taypa Tekstil AS YK Üyesi, Tayeks Tekstil YK Üyesi, Astay Gayrimenkul İnş. AS YK Üyesi, Sultanahmet Turizm AS YK Üyesi, Atikpasa Turizm AS YK Üyesi, Kutlugün Turizm AS YK Üyesi, Halikarnas Turizm ve Tic AS YK Üyesi, Etiler Gayrimenkul Yatırım AS YK Üyesi, Akis Gayrimenkul Yatırım Ortaklıgı AS YK Uyesi Evet Bağımsız Üye Değil DeğerlendirilmediRECEP YILMAZ ARGÜDEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 20.04.2022 İcrada Görevli Değil - - Evet Bağımsız Üye Değil DeğerlendirilmediİBRAHİM KUMSAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 20.04.2022 İcrada Görevli Değil - Varlık Girişim Finansal Hizmetler A.Ş. YKB Evet Bağımsız Üye DeğerlendirilmediYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerHAKAN KOCAER Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkanı - Yönetim Kurulu Üyesi-Hissedar Tasfiye Halinde Kocaer Metal YKB, Yağız Nakliyat Hissedar, Kocaer Tekstil Sanayi YKB, Chakra Magazacılık ve Ticaret YKB, KCR Tekstil YKB, KCR Otomotiv YKB, Kocaer Dış Ticaret YKBORHAN TİMURHAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür Tasfiye Halinde Kocaer Metal YK Üyesi, Yağız Nakliyat YK ÜyesiFERDA BESLİ Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyesi Besfin Finansal Hizmetler ve Danısmanlık YKB, Olgun Çelik AŞ YK Üyesi, Taypa Tekstil AS YK Üyesi, Tayeks Tekstil YK Üyesi, Astay Gayrimenkul İnş. AS YK Üyesi, Sultanahmet Turizm AS YK Üyesi, Atikpasa Turizm AS YK Üyesi, Kutlugün Turizm AS YK Üyesi, Halikarnas Turizm ve Tic AS YK Üyesi, Etiler Gayrimenkul Yatırım AS YK Üyesi, Akis Gayrimenkul Yatırım Ortaklıgı AS YK UyesiRECEP YILMAZ ARGÜDEN Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyesi -İBRAHİM KUMSAL Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyesi -TOLGA DEMİRKIRAN Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı-Genel Müdür -HALİL BAHADIR ÇAĞLAN Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Bütçe ve Mali Kontrol Müdürü/Muhasebe-Bütçe-Mali Kontrol Müdürü -TAYLAN AY Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı -OĞUZHAN YILDIRIM Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Bilgi Tek. Ve Yazılım Destek Müdürü/Bilgi Teknolojileri Müdürü -AYTAÇ BAŞSÜLLÜ Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Proje Planlama Müdürü/Arge-Merkezi Direktörü/Servis Merkezi ve Ar-Ge Direktörü -ZÜMRÜT CAN AMBARCI Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici - Yarı-Zamanlı Öğretim GörevlisiBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiMyMetal Limited Demir-Çelik ürünleri toptan satışı 198000 178000 GBP 89,90 Bağlı OrtaklıkYağız Nakliyat Sanayii ve Tic. A.Ş Yurtiçi ve yurtdışı nakliyat 14200000 12895000 TRY 90,81 Bağlı OrtaklıkTasfiye Halinde Kocaer Metal Sanayii ve Ticaret A.Ş. Gayri faal TRY 20 İştirakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041756BIST