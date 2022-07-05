***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.07.2022 17:16
***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Gümüşçay Mahallesi, Menderes Bulvari No:45, Merkezefendi, Denizli
İnternet Adresi www.kocaercelik.com www.kocaersteel.com
Elektronik Posta Adresi
E-posta
yatirimci.iliskileri@kocaersteel.com
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Gümüşçay Mahallesi, Menderes Bulvari No:45, Merkezefendi, Denizli 0-232-6251860 0-232-6251966
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Zümrüt Can Ambarcı Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 24.06.2022 yatirimci.iliskileri@kocaersteel.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı, Kredi Derecelendirme Lisansı, Gayrimenkul Degerleme Lisansı 204446, 703161, 604034, 919070
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Çelik Profil Üretimi ve Ticareti
Şirketin Süresi Süresiz
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 42400000 TRY 18,16 Yönetim Kuruluna Aday Gösterme İmtiyazı ve Genel Kurulda Oyda İmtiyaz İşlem Görmüyor
B Nama 1 TRY 42400000 TRY 18,16 Genel Kurulda Oyda İmtiyaz İşlem Görmüyor
C Hamiline 1 TRY 148700000 TRY 63,68 İmtiyazsız İşlem Görüyor
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HAKAN KOCAER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 25.04.2012 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı - Yönetim Kurulu Üyesi-Hissedar Tasfiye Halinde Kocaer Metal YKB, Yağız Nakliyat Hissedar, Kocaer Tekstil Sanayi YKB, Chakra Magazacılık ve Ticaret YKB, KCR Tekstil YKB, KCR Otomotiv YKB, Kocaer Dış Ticaret YKB Evet 57.8 A ve C Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi
İBRAHİM KOCAER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 02.01.2008 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi-Yönetim Kurulu Başkanı-Hissedar Tasfiye Halinde Kocaer Metal YK Üyesi, Kocaer Tekstil Sanayi YK Üyesi, Chakra Magazacılık ve Ticaret YK Üyesi, Kocaer Dış Ticaret YK Üyesi Evet - Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi
ORHAN TİMURHAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür Tasfiye Halinde Kocaer Metal YK Üyesi, Yağız Nakliyat YK Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi
FERDA BESLİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 20.04.2022 İcrada Görevli Değil - Besfin Finansal Hizmetler ve Danısmanlık YKB, Olgun Çelik AŞ YK Üyesi, Taypa Tekstil AS YK Üyesi, Tayeks Tekstil YK Üyesi, Astay Gayrimenkul İnş. AS YK Üyesi, Sultanahmet Turizm AS YK Üyesi, Atikpasa Turizm AS YK Üyesi, Kutlugün Turizm AS YK Üyesi, Halikarnas Turizm ve Tic AS YK Üyesi, Etiler Gayrimenkul Yatırım AS YK Üyesi, Akis Gayrimenkul Yatırım Ortaklıgı AS YK Uyesi Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi
RECEP YILMAZ ARGÜDEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 20.04.2022 İcrada Görevli Değil - - Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi
İBRAHİM KUMSAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 20.04.2022 İcrada Görevli Değil - Varlık Girişim Finansal Hizmetler A.Ş. YKB Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HAKAN KOCAER Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkanı - Yönetim Kurulu Üyesi-Hissedar Tasfiye Halinde Kocaer Metal YKB, Yağız Nakliyat Hissedar, Kocaer Tekstil Sanayi YKB, Chakra Magazacılık ve Ticaret YKB, KCR Tekstil YKB, KCR Otomotiv YKB, Kocaer Dış Ticaret YKB
ORHAN TİMURHAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür Tasfiye Halinde Kocaer Metal YK Üyesi, Yağız Nakliyat YK Üyesi
FERDA BESLİ Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyesi Besfin Finansal Hizmetler ve Danısmanlık YKB, Olgun Çelik AŞ YK Üyesi, Taypa Tekstil AS YK Üyesi, Tayeks Tekstil YK Üyesi, Astay Gayrimenkul İnş. AS YK Üyesi, Sultanahmet Turizm AS YK Üyesi, Atikpasa Turizm AS YK Üyesi, Kutlugün Turizm AS YK Üyesi, Halikarnas Turizm ve Tic AS YK Üyesi, Etiler Gayrimenkul Yatırım AS YK Üyesi, Akis Gayrimenkul Yatırım Ortaklıgı AS YK Uyesi
RECEP YILMAZ ARGÜDEN Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyesi -
İBRAHİM KUMSAL Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyesi -
TOLGA DEMİRKIRAN Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı-Genel Müdür -
HALİL BAHADIR ÇAĞLAN Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Bütçe ve Mali Kontrol Müdürü/Muhasebe-Bütçe-Mali Kontrol Müdürü -
TAYLAN AY Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı -
OĞUZHAN YILDIRIM Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Bilgi Tek. Ve Yazılım Destek Müdürü/Bilgi Teknolojileri Müdürü -
AYTAÇ BAŞSÜLLÜ Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Proje Planlama Müdürü/Arge-Merkezi Direktörü/Servis Merkezi ve Ar-Ge Direktörü -
ZÜMRÜT CAN AMBARCI Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici - Yarı-Zamanlı Öğretim Görevlisi
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
MyMetal Limited Demir-Çelik ürünleri toptan satışı 198000 178000 GBP 89,90 Bağlı Ortaklık
Yağız Nakliyat Sanayii ve Tic. A.Ş Yurtiçi ve yurtdışı nakliyat 14200000 12895000 TRY 90,81 Bağlı Ortaklık
Tasfiye Halinde Kocaer Metal Sanayii ve Ticaret A.Ş. Gayri faal TRY 20 İştirak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041756
BIST