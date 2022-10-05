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***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

05.10.2022 18:20
***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HAKAN KOCAER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 25.04.2012 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı - Yönetim Kurulu Üyesi-Hissedar Tasfiye Halinde Kocaer Metal YKB, Yağız Nakliyat Hissedar, KCR Tekstil YKB, Evet 60.93 A ve C Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi
İBRAHİM KOCAER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 02.01.2008 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi-Yönetim Kurulu Başkanı-Hissedar Tasfiye Halinde Kocaer Metal YK Üyesi Evet - Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi
ORHAN TİMURHAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 18.04.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür Tasfiye Halinde Kocaer Metal YK Üyesi, Yağız Nakliyat YK Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi
FERDA BESLİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 20.04.2022 İcrada Görevli Değil - Besfin Finansal Hizmetler ve Danısmanlık YKB, Olgun Çelik AŞ YK Üyesi, Taypa Tekstil AS YK Üyesi, Tayeks Tekstil YK Üyesi, Astay Gayrimenkul İnş. AS YK Üyesi, Sultanahmet Turizm AS YK Üyesi, Atikpasa Turizm AS YK Üyesi, Kutlugün Turizm AS YK Üyesi, Halikarnas Turizm ve Tic AS YK Üyesi, Etiler Gayrimenkul Yatırım AS YK Üyesi, Akis Gayrimenkul Yatırım Ortaklıgı AS YK Uyesi Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi
RECEP YILMAZ ARGÜDEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 20.04.2022 İcrada Görevli Değil - - Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi
İBRAHİM KUMSAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 20.04.2022 İcrada Görevli Değil - Varlık Girişim Finansal Hizmetler A.Ş. YKB Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HAKAN KOCAER Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkanı - Yönetim Kurulu Üyesi-Hissedar Tasfiye Halinde Kocaer Metal YKB, Yağız Nakliyat Hissedar, KCR Tekstil YKB
ORHAN TİMURHAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür Tasfiye Halinde Kocaer Metal YK Üyesi, Yağız Nakliyat YK Üyesi
FERDA BESLİ Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyesi Besfin Finansal Hizmetler ve Danısmanlık YKB, Olgun Çelik AŞ YK Üyesi, Taypa Tekstil AS YK Üyesi, Tayeks Tekstil YK Üyesi, Astay Gayrimenkul İnş. AS YK Üyesi, Sultanahmet Turizm AS YK Üyesi, Atikpasa Turizm AS YK Üyesi, Kutlugün Turizm AS YK Üyesi, Halikarnas Turizm ve Tic AS YK Üyesi, Etiler Gayrimenkul Yatırım AS YK Üyesi, Akis Gayrimenkul Yatırım Ortaklıgı AS YK Uyesi
RECEP YILMAZ ARGÜDEN Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyesi -
İBRAHİM KUMSAL Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyesi -
HALİL BAHADIR ÇAĞLAN Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Bütçe ve Mali Kontrol Müdürü/Muhasebe-Bütçe-Mali Kontrol Müdürü -
TAYLAN AY Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı -
OĞUZHAN YILDIRIM Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Bilgi Tek. Ve Yazılım Destek Müdürü/Bilgi Teknolojileri Müdürü -
AYTAÇ BAŞSÜLLÜ Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Proje Planlama Müdürü/Arge-Merkezi Direktörü/Servis Merkezi ve Ar-Ge Direktörü -
ZÜMRÜT CAN AMBARCI Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici - Yarı-Zamanlı Öğretim Görevlisi

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Kocaer Steel UK Limited Demir-Çelik ürünleri toptan satışı 198000 178000 GBP 89,90 Bağlı Ortaklık
Yağız Nakliyat Sanayii ve Tic. A.Ş Yurtiçi ve yurtdışı nakliyat 14200000 12895000 TRY 90,81 Bağlı Ortaklık
Tasfiye Halinde Kocaer Metal Sanayii ve Ticaret A.Ş. Gayri faal 1000000 200000 TRY 20 İştirak




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067621


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PKART 22,08 19.226.414 % 9,96  
GOZDE 11,27 156.266.486 % 9,95  
ELITE 27,62 49.677.370 % 9,95  
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