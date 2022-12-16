***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.12.2022 14:02
***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 119404574 TRY 18,16 Yönetim Kuruluna Aday Gösterme İmtiyazı ve Genel Kurulda Oyda İmtiyaz İşlem Görmüyor
B Nama 1 TRY 119404574 TRY 18,16 Genel Kurulda Oyda İmtiyaz İşlem Görmüyor
C Hamiline 1 TRY 418760852 TRY 63,68 İmtiyazsız İşlem Görüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087926
BIST
15:265.220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 30,77
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.176
15:2618,6528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0092
|Açılış
|: 18,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
15:2619,8265
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0045
|Açılış
|: 19,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7888
15:261.068,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,61
|Açılış
|: 1.068,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.070,54
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler15:24
|ARASE
|255,20
|25.147.408
|% 10,00
|
|BRKSN
|25,30
|8.624.666
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|1.574.942
|% 9,99
|
|HALKB
|14,24
|2.634.260.063
|% 9,96
|
|AYCES
|98,85
|5.166.593
|% 9,96
|
|VKING
|20,88
|3.665.921
|% -10,00
|
|RALYH
|39,34
|163.750.894
|% -9,98
|
|IDGYO
|4,41
|8.026.342
|% -9,82
|
|EUREN
|14,42
|799.412.297
|% -9,42
|
|ALFAS
|294,60
|264.162.746
|% -7,79
|
|VAKBN
|12,37
|4.790.393.725
|% 7,85
|
|THYAO
|140,80
|4.351.257.507
|% 0,50
|
|YKBNK
|12,02
|4.230.843.515
|% 1,52
|
|AKBNK
|19,03
|3.620.579.568
|% 2,86
|
|ENKAI
|27,24
|3.522.596.239
|% 6,32
|
|EKGYO
|8,15
|3.512.120.898
|% 3,43
|
|VAKBN
|12,37
|4.790.393.725
|% 7,85
|
|SKBNK
|3,17
|1.164.852.322
|% 8,93
|
|YKBNK
|12,02
|4.230.843.515
|% 1,52
|
|TSKB
|4,97
|1.276.527.971
|% 7,11
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6459
|18,6503
|% 0,04
|
|Euro
|19,8205
|19,8283
|% 0,03
|
|Sterlin
|22,6538
|22,7674
|% 0,08
|
|Frank
|19,9779
|20,0983
|% -0,09
|
|Riyal
|4,9439
|4,9687
|% 0,02
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|6,19
|
|Altın Gr.
|1.069
|1.069
|3,58
|
|Cumhuriyet
|7.185
|7.294
|16,00
|
|Tam
|7.224
|7.271
|13,00
|
|Yarım
|3.498
|3.555
|7,00
|
|Çeyrek
|1.755
|1.777
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,83
|22,86
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|13,70
|13,71
|-0,13
|
|B. Petrol
|79,72
|79,72
|-1,49
|
Seans Raporu
15:24
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-
15:39HURGZ
Yüzde 4.64 oranında artışla 5.86 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 380, 075 adet işlem
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15:38RTALB
Yüzde 5.90 oranında artışla 13.10 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 403, 071 adet işlem
-
15:37VKGYO
Yüzde 6.36 oranında artışla 5.35 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 104, 401 adet işlem
-
15:36RYGYO
Yüzde 7.23 oranında artışla 13.34 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 309, 562 adet işlem
-
15:35
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler FROTO, ISCTR, EKGYO