***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 119404574 TRY 18,16 Yönetim Kuruluna Aday Gösterme İmtiyazı ve Genel Kurulda Oyda İmtiyaz İşlem GörmüyorB Nama 1 TRY 119404574 TRY 18,16 Genel Kurulda Oyda İmtiyaz İşlem GörmüyorC Hamiline 1 TRY 418760852 TRY 63,68 İmtiyazsız İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087926BIST