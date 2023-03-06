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***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

06.03.2023 09:15
***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HAKAN KOCAER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 25.04.2012 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı - Yönetim Kurulu Üyesi-Hissedar Tasfiye Halinde Kocaer Metal YKB, Yağız Nakliyat Hissedar Evet 77.19 A,B,C Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi
İBRAHİM KOCAER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 02.01.2008 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi-Yönetim Kurulu Başkanı-Hissedar Tasfiye Halinde Kocaer Metal YK Üyesi Evet - Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi
ORHAN TİMURHAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 18.04.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür Tasfiye Halinde Kocaer Metal YK Üyesi, Yağız Nakliyat YK Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi
FERDA BESLİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 20.04.2022 İcrada Görevli Değil - Besfin Finansal Hizmetler ve Danısmanlık YKB, Olgun Çelik AŞ YK Üyesi, Taypa Tekstil AS YK Üyesi, Tayeks Tekstil YK Üyesi, Astay Gayrimenkul İnş. AS YK Üyesi, Sultanahmet Turizm AS YK Üyesi, Atikpasa Turizm AS YK Üyesi, Kutlugün Turizm AS YK Üyesi, Halikarnas Turizm ve Tic AS YK Üyesi, Etiler Gayrimenkul Yatırım AS YK Üyesi, Akis Gayrimenkul Yatırım Ortaklıgı AS YK Uyesi Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi
RECEP YILMAZ ARGÜDEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 20.04.2022 İcrada Görevli Değil - - Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi
İBRAHİM KUMSAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 20.04.2022 İcrada Görevli Değil - Varlık Girişim Finansal Hizmetler A.Ş. YKB Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120302


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Tam 7.640 7.687 44,00  
Yarım 3.733 3.762 22,00  
Çeyrek 1.866 1.881 11,00  
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