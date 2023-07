***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviHAKAN KOCAER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 25.04.2012 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı - Yönetim Kurulu Üyesi-Hissedar Yağız Nakliyat Hissedar Evet 76.58 A,B,C Bağımsız Üye Değil DeğerlendirilmediİBRAHİM KOCAER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 02.01.2008 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi-Yönetim Kurulu Başkanı-Hissedar Evet - Bağımsız Üye Değil DeğerlendirilmediORHAN TİMURHAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 18.04.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür Yağız Nakliyat YK Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil DeğerlendirilmediFERDA BESLİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 20.04.2022 İcrada Görevli Değil - Besfin Finansal Hizmetler ve Danısmanlık YKB, Olgun Çelik AŞ YK Üyesi, Taypa Tekstil AS YK Üyesi, Tayeks Tekstil YK Üyesi, Astay Gayrimenkul İnş. AS YK Üyesi, Sultanahmet Turizm AS YK Üyesi, Atikpasa Turizm AS YK Üyesi, Kutlugün Turizm AS YK Üyesi, Halikarnas Turizm ve Tic AS YK Üyesi, Etiler Gayrimenkul Yatırım AS YK Üyesi, Akis Gayrimenkul Yatırım Ortaklıgı AS YK Uyesi Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiRECEP YILMAZ ARGÜDEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 20.04.2022 İcrada Görevli Değil - - Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Aday Gösterme Komitesi Üyesi, Ücret Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiİBRAHİM KUMSAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 20.04.2022 İcrada Görevli Değil - Varlık Girişim Finansal Hizmetler A.Ş. YKB Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Denetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Aday Gösterme Komitesi Başkanı, Ücret Komitesi BaşkanıFATMA FÜSUN AKKAL BOZOK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 25.04.2023 İcrada Görevli Değil Ford-Otosan YK Üyesi, TAT Gıda YK Üyesi, Bizim Toptan YK Üyesi, Gözde Girişim Sermayesi YK Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1108313 Değerlendirildi Denetim Komitesi BaşkanıTUĞRUL FADILLIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 25.04.2023 İcrada Görevli Değil Arçelik Global YK Üyesi, Sistem Teknik A.Ş İstişari YK Üyesi Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1108313 Değerlendirildi Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1163927BIST