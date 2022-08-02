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***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

02.08.2022 19:31
***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)


***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02/08/2022
Karar Sayısı
2022 - 29
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                         KOCAER ÇELİK SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1. SAYILI SERMAYE
PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN
9. MADDESİ UYARINCA HAZIRLANAN 
SORUMLULUK BEYANI
Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından 02.08.2022 tarihinde 29 nolu YK Kararı ile onaylanmış Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1. sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ("Finansal Raporlama Tebliği") uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu olarak hazırlanan 01.01.2022-30.06.2022 dönemine ait ara dönem mali tabloların dipnotları ile birlikte konsolide finansal durum tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosu) ve ara dönem faaliyet raporunun SPK düzenlemeleri doğrultusunda ·      
·       tarafımızca incelendiğini,
·      şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
·     şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal Raporlama Tebliği uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performans ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,
bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. 
 
Hakan Kocaer
                                                                                          
Orhan Timurhan
     Yönetim Kurulu Başkanı                                                                        Yönetim Kurulu Başkan Vekili




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051273


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Tam 6.822 6.903 47,00  
Yarım 3.324 3.375 23,00  
Çeyrek 1.667 1.687 12,00  
Gümüş.Ons 20,04 20,07 0,08  
Gümüş Gr. 11,56 11,58 0,04  
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