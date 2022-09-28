***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu









***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSürdürülebilirlik RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin sürdürülebilirlik konusundaki uygulamaları ve performansı hakkında bilgiler içeren 2021 yılına ait GRI (Global Reporting Initiative) onaylı Sürdürülebilirlik Raporu ilişikte pdf dosya olarak verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065560BIST