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***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu

28.09.2022 09:39
***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu


***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )

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Sürdürülebilirlik Raporu

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Açıklamalar

   Şirketimizin sürdürülebilirlik konusundaki uygulamaları ve performansı hakkında bilgiler içeren 2021 yılına ait GRI (Global Reporting Initiative) onaylı Sürdürülebilirlik Raporu ilişikte pdf dosya olarak verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065560


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ARASE 134,00 73.627.666 % 9,93  
ALKIM 34,70 84.342.586 % 9,81  
HKTM 42,08 25.653.531 % 8,51  
CANTE 117,40 40.984.175 % 7,61  
DERHL 4,17 16.139.971 % 7,47  
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10:40 Alış Satış %  
Dolar 18,4961 18,5004 % 0,28  
Euro 17,7475 17,7693 % 0,45  
Sterlin 19,6882 19,7869 % -0,22  
Frank 18,5398 18,6515 % 0,15  
Riyal 4,9007 4,9252 % 0,28  
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10:40 Alış Satış %  
Altın Ons 1.621 1.621 -8,02  
Altın Gr. 961 961 -4,74  
Cumhuriyet 6.572 6.672 -37,00  
Tam 6.548 6.635 -41,00  
Yarım 3.186 3.244 -19,00  
Çeyrek 1.598 1.622 -10,00  
Gümüş.Ons 18,13 18,16 -0,24  
Gümüş Gr. 10,71 10,72 -0,19  
B. Petrol 83,21 83,21 -1,66  
Seans Raporu 10:40
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