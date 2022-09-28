***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu
28.09.2022 09:39
***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )
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Sürdürülebilirlik Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin sürdürülebilirlik konusundaki uygulamaları ve performansı hakkında bilgiler içeren 2021 yılına ait GRI (Global Reporting Initiative) onaylı Sürdürülebilirlik Raporu ilişikte pdf dosya olarak verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065560
BIST
10:403.264
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -1,15
|Açılış
|: 3.258
|
|Önceki Kapanış
|: 3.266
|
3.267
En Düşük
3.242
10:4018,5004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0519
|Açılış
|: 18,5880
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5500
|
18,5004
En Düşük
18,4132
10:4017,7693
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0794
|Açılış
|: 17,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
17,7693
En Düşük
17,6326
10:40961,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -4,89
|Açılış
|: 961,02
|
|Önceki Kapanış
|: 965,91
|
968,20
En Düşük
960,23
BIST En Aktif Hisseler10:40
|ARASE
|134,00
|73.627.666
|% 9,93
|
|ALKIM
|34,70
|84.342.586
|% 9,81
|
|HKTM
|42,08
|25.653.531
|% 8,51
|
|CANTE
|117,40
|40.984.175
|% 7,61
|
|DERHL
|4,17
|16.139.971
|% 7,47
|
|LIDFA
|4,64
|6.885.037
|% -32,75
|
|ULUFA
|5,19
|1.234.649
|% -9,90
|
|ISGYO
|7,38
|5.210.007
|% -9,89
|
|EGSER
|29,40
|32.275.670
|% -8,13
|
|SKBNK
|1,93
|209.248.698
|% -6,31
|
|SASA
|68,95
|541.322.747
|% -0,07
|
|THYAO
|70,50
|508.327.652
|% -0,70
|
|EKGYO
|4,00
|343.652.164
|% 0,50
|
|GARAN
|19,66
|290.018.695
|% 0,20
|
|TUPRS
|298,10
|280.531.668
|% 1,05
|
|SKBNK
|1,93
|209.248.698
|% -6,31
|
|EKGYO
|4,00
|343.652.164
|% 0,50
|
|ZOREN
|3,61
|165.098.146
|% -5,74
|
|TSKB
|2,46
|105.317.972
|% -2,77
|
|YKBNK
|7,23
|231.331.745
|% -0,14
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4961
|18,5004
|% 0,28
|
|Euro
|17,7475
|17,7693
|% 0,45
|
|Sterlin
|19,6882
|19,7869
|% -0,22
|
|Frank
|18,5398
|18,6515
|% 0,15
|
|Riyal
|4,9007
|4,9252
|% 0,28
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.621
|1.621
|-8,02
|
|Altın Gr.
|961
|961
|-4,74
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.672
|-37,00
|
|Tam
|6.548
|6.635
|-41,00
|
|Yarım
|3.186
|3.244
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.598
|1.622
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,13
|18,16
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,72
|-0,19
|
|B. Petrol
|83,21
|83,21
|-1,66
|