***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu









***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSürdürülebilirlik RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2022 yılı Sürdürülebilirlik Raporu ekte bilgilerinize sunulmuş olup, internet sitemizin https://www.kocaersteel.com/tr/sustainability/reports sayfasında yayınlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218506BIST