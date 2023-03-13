***KCHOL* *AEFES* *SISE* *TATGD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









***KCHOL******AEFES******SISE******TATGD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler [KCHOL, SISE, AEFES, TATGD]İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaPAY PİYASASIİlgili PazarYILDIZ PAZARIİlgili İşlem SırasıKCHOL.E, AEFES.E, SISE.E, TATGD.ESözleşme No0AAC3042002190C6, 0AAC304200217959, 0AAC304100204BC9, 0AAC304200216FA5İşlemin Gerçekleşme Tarihi13/03/2023İptal NedeniBorsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123435BIST