***KCHOL* *AGESA* *KORDS* *TKFEN* *BLCYT* *DOHOL* *ECZYT* *VERTU* *KFEIN* *ALGYO* *SISE* *AKGRT* *ECILC* *BIZIM* *HATEK* *INDES*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BIST









***KCHOL******AGESA******KORDS******TKFEN******BLCYT******DOHOL******ECZYT******VERTU******KFEIN******ALGYO******SISE******AKGRT******ECILC******BIZIM******HATEK******INDES*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BIST Pay Endeksleri )İlgili Şirketler [AGESA, AKGRT, ALGYO, BIZIM, BLCYT, DOHOL, ECILC, ECZYT, HATEK, INDES, KCHOL, KFEIN, KORDS, SISE, TKFEN, VERTU]İlgili Fonlar []TürkçeBIST Pay EndeksleriYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Temel Kuralları'nın 8.3. maddesine istinaden Borsa Genel Müdürlüğünce, BIST Temettü ve BIST Temettü 25 endekslerinde 01/02/2022 – 31/01/2023 dönemi için ekli tabloda yer alan değişikliklerin yapılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995061BIST