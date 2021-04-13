***KCHOL* *ALKIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***KCHOL******ALKIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler ALKIM, KCHOL14.04.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaALKIM KIMYA ALKIM 0,5206 0,44251KOÇ HOLDİNG KCHOL 0,585 0,49725http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927502BIST