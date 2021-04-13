***KCHOL* *ALKIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
13.04.2021 16:57
***KCHOL******ALKIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler ALKIM, KCHOL
14.04.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
ALKIM KIMYA ALKIM 0,5206 0,44251
KOÇ HOLDİNG KCHOL 0,585 0,49725
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927502
BIST
16:471.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,99
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.386
En Düşük
1.353
16:478,1553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0058
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1156
16:479,7410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0243
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7442
En Düşük
9,6646
16:47457,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 3,90
|Açılış
|: 457,95
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
458,54
En Düşük
450,99
BIST En Aktif Hisseler16:47
|MTRKS
|49,56
|6.555.202
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|1.171.453
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|4.552.344
|% 9,98
|
|DERHL
|7,72
|17.204.044
|% 9,97
|
|TUREX
|17,56
|2.185.237
|% 9,96
|
|ISKUR
|364.500,00
|364.500
|% -10,00
|
|MERIT
|197,10
|420.683
|% -10,00
|
|KRTEK
|16,69
|18.410.965
|% -9,98
|
|SONME
|36,46
|956.944
|% -9,98
|
|UTPYA
|18,67
|1.086.837
|% -9,98
|
|EREGL
|17,37
|1.726.609.268
|% 5,91
|
|GARAN
|6,68
|1.030.040.982
|% 0,91
|
|KRDMD
|7,38
|675.758.302
|% 0,54
|
|FENER
|32,70
|606.376.384
|% 4,47
|
|THYAO
|11,75
|596.696.053
|% -1,84
|
|EKGYO
|1,79
|496.217.926
|% -1,65
|
|YKBNK
|2,08
|462.290.479
|% 0,48
|
|TSKB
|1,28
|289.750.546
|% -4,48
|
|GARAN
|6,68
|1.030.040.982
|% 0,91
|
|EREGL
|17,37
|1.726.609.268
|% 5,91
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1500
|8,1553
|% 0,07
|
|Euro
|9,7329
|9,7410
|% 0,25
|
|Sterlin
|11,1699
|11,2259
|% 0,03
|
|Frank
|8,8120
|8,8651
|% 0,12
|
|Riyal
|2,1672
|2,1781
|% 0,04
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|14,02
|
|Altın Gr.
|457
|457
|3,43
|
|Cumhuriyet
|3.025
|3.071
|19,00
|
|Tam
|3.010
|3.088
|19,26
|
|Yarım
|1.455
|1.494
|9,32
|
|Çeyrek
|730
|747
|4,66
|
|Gümüş.Ons
|25,38
|25,42
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,64
|0,14
|
|B. Petrol
|63,87
|63,87
|0,59
|
Seans Raporu
16:47
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17:00EREGL
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