***KCHOL* *ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***KCHOL******ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler [KCHOL]İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi30/11/2021Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetSatılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıWat Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş.Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuMotor Üretimi ve SatışıSatılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi130.000.000 TLİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih30.11.2021Satış KoşullarıPeşin (Cash)Satılan Payların Nominal Tutarı130.000.000 TLBeher Pay FiyatıGüncel kur ile yaklaşık 2,8 TLToplam TutarPayların %100'ü için satış bedeli 25,9 milyon EURO olarak belirlenmiştir.Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)100%Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)0%Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)0%Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,6%İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,9%Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiWat Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin faaliyet konusunun Şirketimizin ana iş kolu olmaması nedeniyle, faaliyetlerde önemli etki beklenmemektedir.Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar TutarıTFRS esasına göre işlemden yaklaşık 70,3 milyon TL vergi öncesi kar oluşması beklenmektedir.Varsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiSatın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıKoç Investments B.V.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiKoç Investments B.V.'nin nihai olarak %55'i ana ortaklarımızdan Koç Holding A.Ş.'ne %45'i Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'ne aittir.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi30/11/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme raporu dikkate alınarak pazarlık usulü ile belirlendi.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası07.10.2021Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıKPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar24,5 milyon EUR – 27,2 milyon EURİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesiİşlem tutarı değerleme raporundaki sonuçlara uygundur.AçıklamalarŞirketimiz ana faaliyet konusu dışında motor, motor aksamları, redüktör, güç aktarım ekipmanları, servo sistemleri üretimi ve satışı alanında faaliyet gösteren Wat Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş, 2018 yılında kısmi bölünme yöntemiyle şirketimiz bünyesinden çıkarılarak %100 bağlı ortaklığımız haline gelmiştir. Wat Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kendi sektöründe global olarak gelişmesi hedefi dikkate alınarak, Şirketimiz tarafından ana işkolumuza odaklanılması amacıyla, KPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporuna uygun olarak WAT Motor Sanayi ve Ticaret A. Ş.'de sahip olduğumuz payların tamamının 25.900.000 Euro bedel karşılığında ana ortaklarımızdan Koç Holding A.Ş.'nin %55, Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'nin ise %45 nihai pay sahipliği bulunan Hollanda'da yerleşik Koç Investments B.V.'ye satılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980330BIST