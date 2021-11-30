***KCHOL* *ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı
30.11.2021 18:15
***KCHOL******ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )
İlgili Şirketler [KCHOL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/11/2021
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Wat Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Motor Üretimi ve Satışı
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
130.000.000 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
30.11.2021
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı
130.000.000 TL
Beher Pay Fiyatı
Güncel kur ile yaklaşık 2,8 TL
Toplam Tutar
Payların %100'ü için satış bedeli 25,9 milyon EURO olarak belirlenmiştir.
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
100%
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
0%
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
0%
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,6%
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,9%
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Wat Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin faaliyet konusunun Şirketimizin ana iş kolu olmaması nedeniyle, faaliyetlerde önemli etki beklenmemektedir.
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
TFRS esasına göre işlemden yaklaşık 70,3 milyon TL vergi öncesi kar oluşması beklenmektedir.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Koç Investments B.V.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Koç Investments B.V.'nin nihai olarak %55'i ana ortaklarımızdan Koç Holding A.Ş.'ne %45'i Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'ne aittir.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
30/11/2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme raporu dikkate alınarak pazarlık usulü ile belirlendi.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
07.10.2021
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
KPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
24,5 milyon EUR – 27,2 milyon EUR
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
İşlem tutarı değerleme raporundaki sonuçlara uygundur.
Açıklamalar
Şirketimiz ana faaliyet konusu dışında motor, motor aksamları, redüktör, güç aktarım ekipmanları, servo sistemleri üretimi ve satışı alanında faaliyet gösteren Wat Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş, 2018 yılında kısmi bölünme yöntemiyle şirketimiz bünyesinden çıkarılarak %100 bağlı ortaklığımız haline gelmiştir. Wat Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kendi sektöründe global olarak gelişmesi hedefi dikkate alınarak, Şirketimiz tarafından ana işkolumuza odaklanılması amacıyla, KPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporuna uygun olarak WAT Motor Sanayi ve Ticaret A. Ş.'de sahip olduğumuz payların tamamının 25.900.000 Euro bedel karşılığında ana ortaklarımızdan Koç Holding A.Ş.'nin %55, Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'nin ise %45 nihai pay sahipliği bulunan Hollanda'da yerleşik Koç Investments B.V.'ye satılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980330
BIST