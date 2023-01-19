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***KCHOL* *ARCLK*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

19.01.2023 09:35
***KCHOL* *ARCLK*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi


***KCHOL******ARCLK*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

İlgili Şirketler [ARCLK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
19/01/2023
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Arçelik A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Dayanıklı Tüketim
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
675.728.205 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
19/01/2023
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
5.859.000,00 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
107,522 TL
Toplam Tutar
629.971.398,00 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%0,87
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
% 41,43 doğrudan
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
% 41,43 doğrudan
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,04
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%0,23
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Koç Holding'in bağlı ortaklığındaki payı artacaktır.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Koç Holding'in ortağı
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
19/01/2023
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pay bedeli Arçelik hisselerinin son 10 işgünü Borsadaki AOF ortalaması esas alınarak belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Düzenleme uyarınca zorunlu değildir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz tarafından, Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı'nın sahibi olduğu Arçelik A.Ş. sermayesinin %0,87'sine denk gelen 5.859.000,00 TL nominal değerli Arçelik A.Ş. payının toplam 629.971.398,00 TL bedel karşılığında, nakden ve peşin olarak satın alınmasına karar verilmiş olup, hisse devir ve ödeme işlemleri bugün tamamlanmıştır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103107


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Altın Gr. 1.154 1.154 3,36  
Cumhuriyet 7.838 7.957 32,00  
Tam 7.836 7.903 24,00  
Yarım 3.818 3.867 11,00  
Çeyrek 1.915 1.934 6,00  
Gümüş.Ons 23,45 23,48 0,01  
Gümüş Gr. 14,12 14,14 -0,05  
B. Petrol 84,33 84,33 -0,65  
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