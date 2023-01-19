***KCHOL* *ARCLK*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***KCHOL******ARCLK*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler [ARCLK]İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi19/01/2023Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıArçelik A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuDayanıklı TüketimEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi675.728.205 TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih19/01/2023Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı5.859.000,00 TLBeher Payın Alış Fiyatı107,522 TLToplam Tutar629.971.398,00 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%0,87Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)% 41,43 doğrudanEdinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)% 41,43 doğrudanEdinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,04İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%0,23Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiKoç Holding'in bağlı ortaklığındaki payı artacaktır.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıKoç Holding Emekli ve Yardım Sandığı VakfıKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiKoç Holding'in ortağıVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi19/01/2023Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPay bedeli Arçelik hisselerinin son 10 işgünü Borsadaki AOF ortalaması esas alınarak belirlenmiştir.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDüzenleme uyarınca zorunlu değildir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarYönetim Kurulumuz tarafından, Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı'nın sahibi olduğu Arçelik A.Ş. sermayesinin %0,87'sine denk gelen 5.859.000,00 TL nominal değerli Arçelik A.Ş. payının toplam 629.971.398,00 TL bedel karşılığında, nakden ve peşin olarak satın alınmasına karar verilmiş olup, hisse devir ve ödeme işlemleri bugün tamamlanmıştır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103107BIST