***KCHOL* *AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***KCHOL******AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler [KCHOL]İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi03/08/2021Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetSatılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıAygaz Aykargo Dağıtım Hizmetleri A.Ş (‘Aykargo')Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuKargo taşıma/DağıtımSatılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi35.500.000 TLİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih03.08.2021Satış KoşullarıPeşin (Cash)Satılan Payların Nominal Tutarı15.975.000 TLBeher Pay Fiyatı1 TLToplam Tutar15.975.000 TLSatılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%45Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)%55Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)%55Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,29İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%0,16Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiAykargo, pay devri sonrasında da Aygaz'ın bağlı ortaklığı olarak faaliyetlerine devam edecek olup, yatırım aşamasında olan Aykargo'nun ihtiyaç duyacağı sermaye alıcı ile birlikte karşılanacaktır.Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar TutarıVarsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiSatın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıKoç Holding A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiKoç Holding A.Ş., Aygaz A.Ş sermayesinin %40,68'sine sahip ana ortağıdır.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi03/08/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiAykargo'nun henüz iş geliştirme aşamasında olması ve operasyonel olarak tam kapasite ile faaliyetlerine henüz başlamaması nedenleriyle Aykargo'nun hisse değeri, mevcut durumda özsermayesinden yüksek olan ödenmiş sermayesi esas alınarak belirlenmiştir.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniZorunlu değildir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarAygaz A.Ş.'nin %100 oranında pay sahibi olduğu Aygaz Aykargo Dağıtım Hizmetleri A.Ş.'nin ("Aykargo") sermayesinin %45'ini temsil eden toplam 15.975.000 TL nominal değerdeki payların, 15.975.000 TL peşin bedel karşılığında Koç Holding A.Ş.'ye devredilmesine karar verilmiş olup, devir işlemi bugün gerçekleşmiştir.Ayrıca, Aykargo'da 2021 yılı içerisinde en fazla 110.000.000 TL'ye kadar yapılacak sermaye artırımlarına Aygaz A.Ş. ve Koç Holding A.Ş. tarafından Aykargo'daki pay sahiplikleri oranında iştirak edilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954530BIST