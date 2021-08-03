***KCHOL* *AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı
03.08.2021 18:20
***KCHOL******AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )
İlgili Şirketler [KCHOL]
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
03/08/2021
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Aygaz Aykargo Dağıtım Hizmetleri A.Ş (‘Aykargo')
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Kargo taşıma/Dağıtım
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
35.500.000 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
03.08.2021
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı
15.975.000 TL
Beher Pay Fiyatı
1 TL
Toplam Tutar
15.975.000 TL
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%45
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
%55
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
%55
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,29
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%0,16
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Aykargo, pay devri sonrasında da Aygaz'ın bağlı ortaklığı olarak faaliyetlerine devam edecek olup, yatırım aşamasında olan Aykargo'nun ihtiyaç duyacağı sermaye alıcı ile birlikte karşılanacaktır.
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Koç Holding A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Koç Holding A.Ş., Aygaz A.Ş sermayesinin %40,68'sine sahip ana ortağıdır.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
03/08/2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Aykargo'nun henüz iş geliştirme aşamasında olması ve operasyonel olarak tam kapasite ile faaliyetlerine henüz başlamaması nedenleriyle Aykargo'nun hisse değeri, mevcut durumda özsermayesinden yüksek olan ödenmiş sermayesi esas alınarak belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Zorunlu değildir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Aygaz A.Ş.'nin %100 oranında pay sahibi olduğu Aygaz Aykargo Dağıtım Hizmetleri A.Ş.'nin ("Aykargo") sermayesinin %45'ini temsil eden toplam 15.975.000 TL nominal değerdeki payların, 15.975.000 TL peşin bedel karşılığında Koç Holding A.Ş.'ye devredilmesine karar verilmiş olup, devir işlemi bugün gerçekleşmiştir.
Ayrıca, Aykargo'da 2021 yılı içerisinde en fazla 110.000.000 TL'ye kadar yapılacak sermaye artırımlarına Aygaz A.Ş. ve Koç Holding A.Ş. tarafından Aykargo'daki pay sahiplikleri oranında iştirak edilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954530
BIST