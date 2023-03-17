***KCHOL* *AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.03.2023 18:24
***KCHOL******AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimizin 17 Mart 2023 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında Şirketimizde Genel Müdür görevinde bulunan Sayın Gökhan Tezel'in 14 Nisan 2023 tarihi itibari ile emeklilik nedeniyle ayrılacak olması sebebi ile boşalacak bu pozisyona Koç Holding A.Ş. Strateji ve İş Geliştirme Direktörü Sayın Melih Poyraz'ın 17 Nisan 2023 tarihi itibarıyla atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125983
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|AZTEK
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|3.805.693.111
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|14,72
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|% 0,14
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|GOKNR
|21,42
|5.070.390.549
|% 9,96
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|YKBNK
|11,25
|2.548.121.536
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|EKGYO
|7,08
|1.326.848.301
|% -1,80
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|AKFGY
|4,05
|592.479.637
|% 7,43
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|18:05
|Alış
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|Dolar
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|% 0,71
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|Sterlin
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|Frank
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|42,72
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|Altın Gr.
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|1.198
|25,02
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|8.126
|118,00
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|Tam
|8.038
|8.133
|147,00
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|Yarım
|3.940
|3.980
|72,00
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|Çeyrek
|1.970
|1.990
|36,00
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|Gümüş.Ons
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|22,21
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