***KCHOL* *AYGAZ*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KCHOL******AYGAZ*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [AYGAZ]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %77 oranında, bağlı ortaklıklarımızdan Aygaz A.Ş.'nin ise %20 oranında pay sahibi olduğu Enerji Yatırımları A.Ş.'nin (EYAŞ) olağanüstü genel kurul toplantısında, sermayesinin 2.346.000.000 TL azaltılarak 2.347.000.000 TL'den 1.000.000 TL'ye indirilmesine karar verilmiştir.Türk Ticaret Kanunu'na göre gerekli ilanlar ve tescil işlemleri tamamlandıktan sonra, azaltıma konu tutarın Mart 2023'de EYAŞ ortaklarına nakden ödenmesi beklenmektedir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083003BIST