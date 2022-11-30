***KCHOL* *AYGAZ*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.11.2022 19:33
***KCHOL******AYGAZ*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [AYGAZ]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %77 oranında, bağlı ortaklıklarımızdan Aygaz A.Ş.'nin ise %20 oranında pay sahibi olduğu Enerji Yatırımları A.Ş.'nin (EYAŞ) olağanüstü genel kurul toplantısında, sermayesinin 2.346.000.000 TL azaltılarak 2.347.000.000 TL'den 1.000.000 TL'ye indirilmesine karar verilmiştir.
Türk Ticaret Kanunu'na göre gerekli ilanlar ve tescil işlemleri tamamlandıktan sonra, azaltıma konu tutarın Mart 2023'de EYAŞ ortaklarına nakden ödenmesi beklenmektedir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir
.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083003
BIST
17:594.978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 15,16
|Açılış
|: 4.926
|
|Önceki Kapanış
|: 4.962
|
4.989
En Düşük
4.923
17:5918,6225
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0155
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,6691
En Düşük
18,5832
17:5919,2294
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0173
|Açılış
|: 19,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2800
|
19,3726
En Düşük
19,1323
17:591.049,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,00
|Açılış
|: 1.049,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.047,79
|
1.057,23
En Düşük
1.046,24
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ATEKS
|86,35
|25.968.490
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,81
|79.046.993
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,81
|79.046.993
|% 10,00
|
|KONYA
|3.272,50
|367.827.495
|% 10,00
|
|ALCTL
|98,45
|235.359.426
|% 10,00
|
|SMRTG
|108,00
|263.610.454
|% -10,00
|
|SMART
|12,50
|153.607.610
|% -9,94
|
|MSGYO
|7,07
|89.940.169
|% -8,77
|
|SEGYO
|2,92
|184.628.339
|% -7,89
|
|YEOTK
|83,55
|125.350.086
|% -7,53
|
|YKBNK
|12,05
|8.690.125.727
|% 1,52
|
|THYAO
|120,00
|6.812.385.062
|% -0,41
|
|EREGL
|42,66
|6.326.664.645
|% 1,91
|
|ASELS
|48,52
|5.673.166.446
|% 3,76
|
|SASA
|129,70
|5.387.233.684
|% -7,22
|
|YKBNK
|12,05
|8.690.125.727
|% 1,52
|
|EKGYO
|6,89
|3.503.535.482
|% -1,43
|
|ISCTR
|10,36
|3.691.292.617
|% 0,68
|
|KRDMD
|14,73
|4.472.989.912
|% 0,07
|
|DOHOL
|8,41
|2.128.577.327
|% 8,81
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6164
|18,6225
|% -0,08
|
|Euro
|19,2120
|19,2294
|% -0,09
|
|Sterlin
|22,1295
|22,2404
|% -0,31
|
|Frank
|19,5071
|19,6246
|% 0,25
|
|Riyal
|4,9380
|4,9628
|% -0,10
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.754
|4,93
|
|Altın Gr.
|1.050
|1.050
|1,99
|
|Cumhuriyet
|7.007
|7.113
|14,00
|
|Tam
|7.014
|7.088
|21,00
|
|Yarım
|3.402
|3.465
|10,00
|
|Çeyrek
|1.706
|1.732
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,71
|21,73
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|12,97
|12,99
|0,24
|
|B. Petrol
|86,50
|86,50
|2,25
|