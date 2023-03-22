***KCHOL* *AYGAZ*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KCHOL******AYGAZ*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [AYGAZ]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %84,53 oranında, bağlı ortaklıklarımızdan Aygaz A.Ş.'nin ise %3,93 oranında pay sahibi olduğu Koç Finansal Hizmetler A.Ş. (KFS) genel kurul toplantısında, 1.381.366.000,00 TL tutarındaki sermayesinin 1.000.000.000,00 TL azaltım ile 381.366.000,00 TL'ye indirilmesine karar verilmiştir. Türk Ticaret Kanunu uyarınca gerekli ilan ve tescil işlemleri tamamlandıktan sonra, sermaye azaltımının yılın ilk yarısında tamamlanması beklenmektedir.KFS genel kurul toplantısında ayrıca, dönem karı ve olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere 1.463.577.896,29 TL tutarında nakit kar payı dağıtılması ve kar payı ödeme tarihinin 23 Mart 2023 olarak belirlenmesi ile ihtiyaç duyulması halinde yıl içerisinde temettü avansı dağıtılması konusunda KFS yönetimine yetki verilmesi hususları da onaylanmıştır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127194BIST