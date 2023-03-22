***KCHOL* *AYGAZ*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.03.2023 20:19
***KCHOL******AYGAZ*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %84,53 oranında, bağlı ortaklıklarımızdan Aygaz A.Ş.'nin ise %3,93 oranında pay sahibi olduğu Koç Finansal Hizmetler A.Ş. (KFS) genel kurul toplantısında, 1.381.366.000,00 TL tutarındaki sermayesinin 1.000.000.000,00 TL azaltım ile 381.366.000,00 TL'ye indirilmesine karar verilmiştir. Türk Ticaret Kanunu uyarınca gerekli ilan ve tescil işlemleri tamamlandıktan sonra, sermaye azaltımının yılın ilk yarısında tamamlanması beklenmektedir.
KFS genel kurul toplantısında ayrıca, dönem karı ve olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere 1.463.577.896,29 TL tutarında nakit kar payı dağıtılması ve kar payı ödeme tarihinin 23 Mart 2023 olarak belirlenmesi ile ihtiyaç duyulması halinde yıl içerisinde temettü avansı dağıtılması konusunda KFS yönetimine yetki verilmesi hususları da onaylanmıştır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127194
BIST
18:055.001
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 94,43
|Açılış
|: 4.932
|
|Önceki Kapanış
|: 4.907
|
5.001
En Düşük
4.891
18:0519,0405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0205
|Açılış
|: 19,3280
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3000
|
19,3212
En Düşük
18,9060
18:0520,6836
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,1906
|Açılış
|: 20,8100
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|Önceki Kapanış
|: 20,7700
|
20,7829
En Düşük
20,4489
18:051.197,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 9,95
|Açılış
|: 1.197,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.187,41
|
1.205,00
En Düşük
1.183,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|5.170,00
|97.691.447
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,50
|886.308
|% 10,00
|
|BRYAT
|806,30
|123.734.730
|% 10,00
|
|YAPRK
|45,76
|9.680.023
|% 10,00
|
|ALCAR
|506,00
|44.607.765
|% 10,00
|
|PAMEL
|345,60
|39.836.009
|% -10,00
|
|GEREL
|14,39
|220.049.877
|% -9,95
|
|SEKUR
|18,07
|38.263.236
|% -7,57
|
|FENER
|59,65
|551.491.538
|% -6,80
|
|ULUSE
|161,40
|179.744.028
|% -6,33
|
|ASTOR
|60,50
|7.021.617.900
|% -3,97
|
|EREGL
|37,10
|3.895.690.763
|% 0,22
|
|THYAO
|127,90
|3.535.726.338
|% 3,23
|
|GOKNR
|23,70
|2.931.718.882
|% -4,05
|
|ISCTR
|13,70
|2.820.643.164
|% 0,44
|
|ISCTR
|13,70
|2.820.643.164
|% 0,44
|
|EKGYO
|6,72
|1.280.216.578
|% 2,13
|
|YKBNK
|10,47
|1.537.281.889
|% 1,75
|
|KRDMD
|19,53
|2.796.311.847
|% 6,49
|
|GOKNR
|23,70
|2.931.718.882
|% -4,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0231
|19,0490
|% 0,15
|
|Euro
|20,6451
|20,6748
|% 0,89
|
|Sterlin
|23,3294
|23,4464
|% 0,65
|
|Frank
|20,6161
|20,7402
|% 0,33
|
|Riyal
|5,0534
|5,0788
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|16,69
|
|Altın Gr.
|1.191
|1.192
|4,30
|
|Cumhuriyet
|8.039
|8.161
|-23,00
|
|Tam
|8.049
|8.155
|31,00
|
|Yarım
|3.946
|3.991
|15,00
|
|Çeyrek
|1.973
|1.995
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,70
|22,72
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|13,85
|13,87
|0,16
|
|B. Petrol
|76,02
|76,02
|0,70
|
Seans Raporu
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17:59ONCSM
Yüzde 9.94 oranında artışla 133.80 lira fiyatla işlem gören hissede 460, 493 adet işlem
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