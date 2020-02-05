***KCHOL* *AYGAZ* *YKBNK*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
05.02.2020 20:09
***KCHOL******AYGAZ******YKBNK*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
İlgili Şirketler [AYGAZ, YKBNK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.11.2019, 30.12.2019, 29.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/11/2019
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Koç Finansal Hizmetler A.Ş. (KFS) ve Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKB)
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Bankacılık
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
YKB: 8.447.051.284 TL KFS: 6.400.600.000 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
5 Şubat 2020
Edinme Koşulları
Diğer (Other)
Vadeli ise Koşulları
Aşağıda açıklanmaktadır.
Edinilen Payların Nominal Tutarı
YKB: 762.197.343,00 TL KFS: 2.705.122.448,85 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
1 TL nominal değerli paylar için YKB: 2,1220 TL KFS: 2,0061 TL
Toplam Tutar
YKB: 1.617.382.762 TL KFS: 5.426.643.165 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
YKB: %9,02 KFS: % 42,26
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
YKB: %9,02 doğrudan KFS: % 84,53 doğrudan
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
YKB: %9,02 doğrudan KFS: % 84,53 doğrudan
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
YKB: %1,1 KFS: %3,7
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
YKB: %1,1 KFS: %3,8
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
İşlem öncesinde Koç Holding ile UniCredit'in iş ortaklığı niteliğinde faaliyetlerine devam eden YKB, Koç Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklığı haline gelmiştir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
YKB payları KFS'den, KFS payları ise UniCredit'ten satın alınmıştır.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
YKB paylarının devralındığı KFS, işlem öncesinde Koç Holding ile UniCredit'in iş ortaklığı niteliğinde olup, UniCredit'in sahip olduğu KFS paylarının alımı ile Koç Holding'in bağlı ortaklığı haline gelmiştir. UniCredit ise ilişkili taraf niteliğinde değildir.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
30/11/2019
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Düzenleme uyarınca zorunlu olmadığından rapor hazırlanmamıştır.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
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Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
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Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
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İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
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Açıklamalar
Koç Holding A.Ş. ile UniCredit S.P.A.'nın ("UniCredit") ortak yönetime tabi ortaklığı Koç Finansal Hizmetler A.Ş. ("KFS") ve Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ("YKB") payları ile ilgili olarak 30 Kasım 2019 tarihli özel durum açıklamamızda belirtilen YKB Pay Alım Satım Sözleşmesi ile KFS Pay Alım Satım Sözleşmesi'nde kapanış için belirlenen ön koşulların tamamlandığı konusunda taraflarca mutabakata varılmıştır. Bu kapsamda, söz konusu özel durum açıklamamızda belirtilen ödeme ve temlik işlemlerinin kapanışı izleyen işgünü yapılması kaydıyla pay devirleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, Koç Grubu ve Unicredit arasındaki Pay Sahipleri Sözleşmesi de bugün itibariyle feshedilmiştir.
Kapanış ile birlikte, KFS sermayesini temsil eden payların %100'ü Koç Grubu'na (Koç Holding, Koç şirketleri, Koç Ailesi, Koç Ailesi tarafından kontrol edilen ortaklıklar ve ilişkili vakıflar) KFS'deki payları oranında geçmiş olup, KFS'de pay sahibi Koç Grubu üyelerinden halka açık şirketler olan Koç Holding'in payı %42,26'dan %84,53'e, Aygaz A.Ş.'nin KFS'deki payı ise %1,97'den, %3,93'e çıkmıştır.
İşlem öncesinde YKB sermayesinde doğrudan pay sahibi olmayan Koç Holding A.Ş., YKB sermayesinin %9,02'sine, UniCredit ise %31,93'üne doğrudan sahip olmuştur. Koç Grubu'nun işlem öncesinde %40,97 olan YKB sermayesindeki doğrudan ve dolaylı toplam payı %9,02 oranında artmıştır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817270
BIST