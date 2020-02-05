***KCHOL* *AYGAZ* *YKBNK*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***KCHOL******AYGAZ******YKBNK*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler [AYGAZ, YKBNK]İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.11.2019, 30.12.2019, 29.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi29/11/2019Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıKoç Finansal Hizmetler A.Ş. (KFS) ve Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKB)Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuBankacılıkEdinilen Finansal Duran Varlığın SermayesiYKB: 8.447.051.284 TL KFS: 6.400.600.000 TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih5 Şubat 2020Edinme KoşullarıDiğer (Other)Vadeli ise KoşullarıAşağıda açıklanmaktadır.Edinilen Payların Nominal TutarıYKB: 762.197.343,00 TL KFS: 2.705.122.448,85 TLBeher Payın Alış Fiyatı1 TL nominal değerli paylar için YKB: 2,1220 TL KFS: 2,0061 TLToplam TutarYKB: 1.617.382.762 TL KFS: 5.426.643.165 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)YKB: %9,02 KFS: % 42,26Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)YKB: %9,02 doğrudan KFS: % 84,53 doğrudanEdinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)YKB: %9,02 doğrudan KFS: % 84,53 doğrudanEdinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)YKB: %1,1 KFS: %3,7İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)YKB: %1,1 KFS: %3,8Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisiİşlem öncesinde Koç Holding ile UniCredit'in iş ortaklığı niteliğinde faaliyetlerine devam eden YKB, Koç Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklığı haline gelmiştir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıYKB payları KFS'den, KFS payları ise UniCredit'ten satın alınmıştır.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiYKB paylarının devralındığı KFS, işlem öncesinde Koç Holding ile UniCredit'in iş ortaklığı niteliğinde olup, UniCredit'in sahip olduğu KFS paylarının alımı ile Koç Holding'in bağlı ortaklığı haline gelmiştir. UniCredit ise ilişkili taraf niteliğinde değildir.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi30/11/2019Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlıkDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDüzenleme uyarınca zorunlu olmadığından rapor hazırlanmamıştır.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarKoç Holding A.Ş. ile UniCredit S.P.A.'nın ("UniCredit") ortak yönetime tabi ortaklığı Koç Finansal Hizmetler A.Ş. ("KFS") ve Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ("YKB") payları ile ilgili olarak 30 Kasım 2019 tarihli özel durum açıklamamızda belirtilen YKB Pay Alım Satım Sözleşmesi ile KFS Pay Alım Satım Sözleşmesi'nde kapanış için belirlenen ön koşulların tamamlandığı konusunda taraflarca mutabakata varılmıştır. Bu kapsamda, söz konusu özel durum açıklamamızda belirtilen ödeme ve temlik işlemlerinin kapanışı izleyen işgünü yapılması kaydıyla pay devirleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, Koç Grubu ve Unicredit arasındaki Pay Sahipleri Sözleşmesi de bugün itibariyle feshedilmiştir.Kapanış ile birlikte, KFS sermayesini temsil eden payların %100'ü Koç Grubu'na (Koç Holding, Koç şirketleri, Koç Ailesi, Koç Ailesi tarafından kontrol edilen ortaklıklar ve ilişkili vakıflar) KFS'deki payları oranında geçmiş olup, KFS'de pay sahibi Koç Grubu üyelerinden halka açık şirketler olan Koç Holding'in payı %42,26'dan %84,53'e, Aygaz A.Ş.'nin KFS'deki payı ise %1,97'den, %3,93'e çıkmıştır.İşlem öncesinde YKB sermayesinde doğrudan pay sahibi olmayan Koç Holding A.Ş., YKB sermayesinin %9,02'sine, UniCredit ise %31,93'üne doğrudan sahip olmuştur. Koç Grubu'nun işlem öncesinde %40,97 olan YKB sermayesindeki doğrudan ve dolaylı toplam payı %9,02 oranında artmıştır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817270BIST