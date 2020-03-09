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***KCHOL* *AYGAZ* *YKBNK*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

09.03.2020 20:08
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***KCHOL******AYGAZ******YKBNK*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Şirketimizin %84,53 oranında, bağlı ortaklıklarımızdan Aygaz A.Ş.'nin ise %3,93 oranında pay sahibi olduğu Koç Finansal Hizmetler A.Ş. (KFS) yönetim kurulu tarafından, 13.03.2020 tarihinde yapılacak KFS genel kurul toplantısında, sermayesinin 4.855.600.000 TL azaltılarak 6.400.600.000 TL'den 1.545.000.000 TL'ye indirilmesinin ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir. 
Genel kurul toplantısında ayrıca, çoğunluğu olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere 334.996.381,74 TL tutarında temettü dağıtılması ile ihtiyaç duyulması halinde yıl içerisinde temettü avansı dağıtılması konusunda KFS yönetimine yetki verilmesi hususları da ortakların onayına sunulacaktır. Genel kurul onayını takiben, Türk Ticaret Kanunu uyarınca gerekli ilan ve tescil işlemleri tamamlandıktan sonra, sermaye azaltımının 2020 yılının ilk yarısında tamamlanması beklenmektedir. 
Yapılması planlanan sermaye azaltımı ve temettü ödemelerinden elde edilecek fonların, 30.11.2019 tarihinde kamuya açıklanan ve 5.02.2020 tarihinde kapanışı gerçekleştirilen KFS ve Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. pay devirleri sırasında oluşan yükümlülüklerin yerine getirilmesinde kullanılması planlanmaktadır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825844


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