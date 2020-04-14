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***KCHOL* *AYGAZ* *YKBNK*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.04.2020 23:21
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***KCHOL******AYGAZ******YKBNK*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [AYGAZ, YKBNK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09/03/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   09.03.2020 tarihli özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere, Şirketimizin %84,53 oranında, bağlı ortaklıklarımızdan Aygaz A.Ş.'nin ise %3,93 oranında pay sahibi olduğu Koç Finansal Hizmetler A.Ş.'nin (KFS) Olağan Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kuruluna temettü avansı dağıtımı konusunda yetki verilmesine karar verilmiş olup söz konusu yetkiye istinaden KFS yönetim kurulu tarafından 31.03.2020 tarihinde sona eren ilk üç aylık döneme ilişkin yasal ve TFRS solo finansal tablolarında oluşan net kardan ilgili düzenlemeler uyarınca 1.135 milyon TL temettü avansı dağıtılmasına karar verilmiştir. KFS tarafından yapılacak temettü avansı ödemesi, 30.11.2019 tarihinde kamuya açıklanan ve 05.02.2020 tarihinde kapanışı gerçekleştirilen KFS ve Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. pay devirleri nedeniyle KFS'ye olan borçlarımızdan mahsup yoluyla gerçekleşecektir. 
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837987


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