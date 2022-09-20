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***KCHOL* *BEYAZ* *ARCLK* *YBTAS* *OYLUM* *OTKAR* *YKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu

20.09.2022 16:37
***KCHOL* *BEYAZ* *ARCLK* *YBTAS* *OYLUM* *OTKAR* *YKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören T


***KCHOL******BEYAZ******ARCLK******YBTAS******OYLUM******OTKAR******YKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )

Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler ARCLK, BEYAZ, KCHOL, OTKAR, OYLUM, YBTAS, YKBNK

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
ARCLK 1 ARÇELİK A.Ş. E TAN ÖCAL 33,590
ARCLK 2 ARÇELİK A.Ş. E İBRAHİM ÖCAL 44,786
BEYAZ 3 BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. E MURAT ÖZDEMİR 19.191,000
KCHOL 4 KOÇ HOLDİNG A.Ş. E TAN ÖCAL 1.196,566
KCHOL 5 KOÇ HOLDİNG A.Ş. E İBRAHİM ÖCAL 1.602,102
OTKAR 6 OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. E ETHEM ÜNVER 23,000
OYLUM 7 OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş E MURAT ÖZDEMİR 53.000,000
YBTAS 8 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E ARİF ÖZEN 3,960
YBTAS 9 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E ARİF ÖZEN 7,239
YKBNK 10 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. E TAN ÖCAL 603,692
YKBNK 11 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. E İBRAHİM ÖCAL 804,358

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064264


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Yarım 3.258 3.305 6,00  
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