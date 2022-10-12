***KCHOL* *BIOEN* *ALBRK* *MAALT* *ALK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
12.10.2022 09:10
***KCHOL******BIOEN******ALBRK******MAALT******ALK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [ALBRK, ALK, BIOEN, KCHOL, MAALT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071014
BIST
10:423.575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 3,63
|Açılış
|: 3.577
|
|Önceki Kapanış
|: 3.572
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3.591
En Düşük
3.568
10:4218,5911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0063
|Açılış
|: 18,6650
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|Önceki Kapanış
|: 18,6350
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18,6134
En Düşük
18,5241
10:4218,0547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
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|Önceki Kapanış
|: 18,0600
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10:42997,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
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|Açılış
|: 997,37
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|Önceki Kapanış
|: 995,95
|
1.001,07
En Düşük
991,73
BIST En Aktif Hisseler10:40
|USAK
|3,74
|56.718.215
|% 10,00
|
|GESAN
|104,20
|189.963.096
|% 9,97
|
|COSMO
|63,00
|1.985.130
|% 9,95
|
|KIMMR
|7,12
|13.142.159
|% 9,88
|
|HEKTS
|24,46
|410.777.246
|% 9,86
|
|MEGAP
|4,82
|11.385.558
|% -9,91
|
|MEGAP
|4,82
|11.385.558
|% -9,91
|
|KTSKR
|38,00
|32.218.346
|% -4,76
|
|UZERB
|40,00
|53.120
|% -4,53
|
|RTALB
|8,77
|27.209.888
|% -3,73
|
|ASELS
|32,80
|926.682.462
|% 1,67
|
|THYAO
|84,30
|679.160.723
|% -0,24
|
|KONTR
|95,95
|481.463.874
|% 5,73
|
|SASA
|83,65
|474.622.143
|% -1,70
|
|SISE
|29,06
|435.810.532
|% -1,22
|
|EKGYO
|4,32
|307.332.541
|% 0,23
|
|AKFGY
|4,16
|185.141.372
|% 1,46
|
|ISCTR
|8,32
|330.244.940
|% 0,36
|
|YKBNK
|8,26
|326.956.700
|% -0,60
|
|HUNER
|6,61
|226.938.658
|% 5,76
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5866
|18,5910
|% 0,03
|
|Euro
|18,0517
|18,0627
|% 0,06
|
|Sterlin
|20,3468
|20,4488
|% 0,07
|
|Frank
|18,6116
|18,7237
|% 0,22
|
|Riyal
|4,9294
|4,9541
|% -0,03
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.670
|3,87
|
|Altın Gr.
|997
|997
|1,53
|
|Cumhuriyet
|6.675
|6.776
|-37,00
|
|Tam
|6.716
|6.780
|12,00
|
|Yarım
|3.273
|3.315
|6,00
|
|Çeyrek
|1.639
|1.658
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,17
|19,21
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,47
|0,01
|
|B. Petrol
|94,28
|94,28
|-0,01
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