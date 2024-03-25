***KCHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları









***KCHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları )İlgili Şirketler [KCHOL]İlgili Fonlar []TürkçeVİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği DuyurularıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarVadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) işlem gören O_KCHOLE0324C200.00 ve O_KCHOLE0324C205.00 sözleşmelerinin üst fiyat limiti bugün için +%300'den +%600'e çıkarılmıştır.Önemle duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262010BIST