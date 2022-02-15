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***KCHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları

15.02.2022 17:31
***KCHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları


***KCHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları )

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VİOP İşlem İptali Duyuruları

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Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda  15 Şubat 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan aşağıdaki özel işlem, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Prosedürü 3. Bölüm 19 numaralı maddesi gereği iptal edilmiştir. 
Sözleşme
İşlem No

F_KCHOL0322
0A75350200107F33





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001874


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Yarım 2.603 2.670 7,72  
Çeyrek 1.306 1.335 3,86  
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Gümüş Gr. 10,23 10,24 -0,19  
B. Petrol 93,12 93,12 -3,36  
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