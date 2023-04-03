***KCHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları









***KCHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları )İlgili Şirketler [KCHOL]İlgili Fonlar []TürkçeVİOP İşlem İptali DuyurularıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarVadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda bugün işleme açılan F_KCHOL0623 vadeli işlem sözleşmesinde gerçekleşen aşağıdaki işlemler ve bekleyen açık emirler Borsa İstanbul A.Ş Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33. maddesi uyarınca iptal edilmiştir. İlgili sözleşmedeki işlemler saat 12:30'da yeniden başlatılacaktır.Önemle duyurulur.İşlem Numarası0AAF24420004C4700AAF24420004C58D0AAF24420004C58F0AAF24420004C6510AAF244200051EF20AAF244200051EF50AAF244200051FAD0AAF24420005203A0AAF24420005203E0AAF2442000522E50AAF2442000522E60AAF24420005233F0AAF2442000525EFhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130912BIST