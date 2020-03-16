***KCHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2020 11:29
***KCHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KCHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829175
BIST
11:5590.166
En Yüksek
|Değişim
|: -5,69%
|| -5.439,54
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
90.161
11:556,3732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0437
|Açılış
|: 6,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,3752
En Düşük
6,2780
11:557,1558
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 0,1228
|Açılış
|: 7,1320
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1637
En Düşük
6,9931
11:55315,64
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 4,25
|Açılış
|: 315,64
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
308,86
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,21
|24.119
|% 10,00
|
|KUYAS
|1,16
|6.179.033
|% 9,43
|
|RTALB
|2,92
|33.090.511
|% 6,96
|
|SANEL
|3,85
|12
|% 6,94
|
|VKING
|3,74
|2.969.100
|% 4,76
|
|BRKSN
|2,16
|1.290.810
|% -10,00
|
|DENGE
|0,90
|85.390
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.558,30
|17.792
|% -10,00
|
|ISBIR
|425,20
|2.976
|% -9,99
|
|DOCO
|272,50
|1.279.085
|% -9,98
|
|ASELS
|23,88
|242.408.208
|% -6,21
|
|THYAO
|8,60
|207.502.329
|% -5,91
|
|GARAN
|8,44
|179.395.069
|% -6,33
|
|ECILC
|4,04
|106.254.241
|% -0,49
|
|KRDMD
|1,96
|64.207.692
|% -4,85
|
|IHLGM
|0,89
|40.057.124
|% -6,32
|
|ODAS
|1,29
|56.802.552
|% -6,52
|
|KRDMD
|1,96
|64.207.692
|% -4,85
|
|KARSN
|1,31
|41.149.710
|% -5,76
|
|YKBNK
|2,12
|64.173.120
|% -4,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8499
|7,8893
|% 1,32
|
|Frank
|6,7455
|6,7862
|% 1,80
|
|Riyal
|1,6926
|1,7011
|% 0,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.537
|1.538
|7,54
|
|Altın Gr.
|315
|315
|4,10
|
|Cumhuriyet
|2.081
|2.112
|-50,00
|
|Tam
|2.093
|2.145
|21,44
|
|Yarım
|1.011
|1.038
|10,37
|
|Çeyrek
|507
|519
|5,19
|
|Gümüş.Ons
|13,74
|13,77
|-0,97
|
|Gümüş Gr.
|2,87
|2,88
|-0,13
|
|B. Petrol
|31,55
|31,55
|-2,30
|
Seans Raporu
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12:07XU030
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