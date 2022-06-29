***KCHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.06.2022 17:16
***KCHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KCHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040047
BIST
17:452.423
En Yüksek
|Değişim
|: -2,71%
|| -67,56
|Açılış
|: 2.493
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.494
En Düşük
2.414
17:4516,6396
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0426
|Açılış
|: 16,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7400
|
16,7236
En Düşük
16,5311
17:4517,4457
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,1075
|Açılış
|: 17,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,5880
En Düşük
17,3631
17:45972,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -3,77
|Açılış
|: 972,33
|
|Önceki Kapanış
|: 976,11
|
981,03
En Düşük
968,94
BIST En Aktif Hisseler17:43
|COSMO
|11,55
|535.451
|% 10,00
|
|ULUSE
|223,80
|23.806.166
|% 9,98
|
|RTALB
|6,79
|73.515.881
|% 9,89
|
|TURSG
|5,35
|463.692.534
|% 9,86
|
|ORCAY
|18,26
|107.671.955
|% 9,41
|
|LIDFA
|12,60
|76.303.204
|% -10,00
|
|MAKIM
|16,94
|442.910.533
|% -9,99
|
|SELVA
|7,43
|106.576.307
|% -9,94
|
|YEOTK
|58,55
|83.935.727
|% -9,78
|
|SEKUR
|13,86
|45.673.995
|% -8,64
|
|THYAO
|46,86
|4.565.561.201
|% -2,46
|
|SISE
|20,86
|1.782.460.765
|% -2,61
|
|EREGL
|26,88
|1.504.717.289
|% -2,47
|
|ASELS
|22,64
|1.318.569.821
|% -2,41
|
|AKBNK
|8,11
|1.106.420.759
|% -2,41
|
|EKGYO
|2,54
|544.310.947
|% -3,05
|
|YKBNK
|4,33
|839.319.362
|% -3,13
|
|ODAS
|2,92
|566.445.611
|% -4,26
|
|TSKB
|2,03
|334.133.438
|% -1,93
|
|AKBNK
|8,11
|1.106.420.759
|% -2,41
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6334
|16,6427
|% -0,24
|
|Euro
|17,4290
|17,4469
|% -0,61
|
|Sterlin
|20,1161
|20,2170
|% -0,73
|
|Frank
|17,3938
|17,4986
|% 0,25
|
|Riyal
|4,4208
|4,4430
|% -0,23
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.817
|-3,03
|
|Altın Gr.
|972
|973
|-3,57
|
|Cumhuriyet
|6.500
|6.599
|-26,00
|
|Tam
|6.498
|6.595
|-42,00
|
|Yarım
|3.180
|3.225
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.593
|1.612
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|20,65
|20,68
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,09
|-0,10
|
|B. Petrol
|115
|115
|1,42
|
Seans Raporu
17:43
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17:59EGEEN
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -84, 16 kaybederek (% -3.11 ) 2, 623
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17:56XU100
Endeks 2, 416 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 97 altında . İşlem hacmi 29, 640.00 milyon TL de
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17:54SEKUR
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