***KCHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.09.2022 12:38
***KCHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KCHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062566
BIST
13:023.644
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -5,34
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.617
13:0218,2454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0303
|Açılış
|: 18,3380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2458
En Düşük
18,2119
13:0218,5594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1107
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5594
En Düşük
18,4317
13:021.013,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,21
|Açılış
|: 1.013,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.013,71
En Düşük
1.008,01
BIST En Aktif Hisseler13:00
|ROYAL
|6,93
|339.799
|% 10,00
|
|NTHOL
|13,53
|123.501.029
|% 10,00
|
|RODRG
|36,54
|2.088.078
|% 9,99
|
|COSMO
|39,64
|185.000
|% 9,99
|
|HALKB
|16,64
|1.902.891.750
|% 9,98
|
|ASUZU
|264,90
|44.559.094
|% -9,99
|
|ATSYH
|157,20
|2.811.836
|% -9,97
|
|BJKAS
|6,37
|123.645.625
|% -9,26
|
|TSPOR
|4,78
|91.241.886
|% -6,27
|
|ZRGYO
|5,01
|102.551.680
|% -6,00
|
|AKBNK
|18,79
|7.226.616.540
|% 7,31
|
|YKBNK
|9,74
|6.598.449.920
|% 0,52
|
|THYAO
|76,40
|5.961.743.387
|% 1,93
|
|ISCTR
|12,18
|5.478.632.595
|% -2,95
|
|ASELS
|32,88
|3.877.895.871
|% 1,99
|
|YKBNK
|9,74
|6.598.449.920
|% 0,52
|
|EKGYO
|5,36
|2.850.985.290
|% 0,19
|
|ISCTR
|12,18
|5.478.632.595
|% -2,95
|
|AKBNK
|18,79
|7.226.616.540
|% 7,31
|
|KRDMD
|15,67
|3.076.280.405
|% 2,35
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2391
|18,2481
|% 0,18
|
|Euro
|18,5507
|18,5616
|% 0,61
|
|Sterlin
|21,2901
|21,3969
|% 0,27
|
|Frank
|19,1147
|19,2299
|% 0,42
|
|Riyal
|4,8389
|4,8632
|% 0,06
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|2,64
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|2,15
|
|Cumhuriyet
|6.780
|6.883
|11,00
|
|Tam
|6.815
|6.862
|6,00
|
|Yarım
|3.321
|3.355
|5,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.677
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,80
|19,83
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,64
|0,01
|
|B. Petrol
|94,92
|94,92
|0,92
|