***KCHOL* *BRYAT* *POLHO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***KCHOL******BRYAT******POLHO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler BRYAT, KCHOL, POLHO06.04.2020 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaBORUSAN YAT. PAZ. BRYAT 1,5291111 1,2997444KOC HOLDING KCHOL 0,2095 0,178075POLISAN HOLDING POLHO 0,0079103 0,0067237http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834661BIST