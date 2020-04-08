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***KCHOL* *BRYAT* *POLHO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme

08.04.2020 16:47
GÜNCEL HABERLER



***KCHOL******BRYAT******POLHO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )

Özet Bilgi Hak Kullanım İşlemleri
İlgili Şirketler BRYAT, KCHOL, POLHO

Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. TRABRYAT91Q2 BRYAT Nakit Temettü Ödeme 129,97444 152,91111 08/04/2020 TRY
PAY SENEDİ KOÇ HOLDİNG A.Ş. TRAKCHOL91Q8 KCHOL Nakit Temettü Ödeme 17,8075 20,95 08/04/2020 TRY
PAY SENEDİ POLİSAN HOLDİNG A.Ş. TREPOHO00012 POLHO Nakit Temettü Ödeme 0,67237 0,79103 08/04/2020 TRY




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836559


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GLRYH 2,53 1.305.280 % 10,00  
DOCO 316,40 41.257.365 % 9,98  
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Frank 6,9685 7,0104 % 0,30  
Riyal 1,7987 1,8077 % 0,29  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.649 1.650 1,73  
Altın Gr. 360 360 1,74  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 15,01 15,07 0,02  
Gümüş Gr. 3,29 3,29 0,02  
B. Petrol 31,95 31,95 0,08  
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