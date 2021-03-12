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***KCHOL* *DIRIT* *ALBRK* *MERIT* *MGROS* *JANTS* *ISBIR* *YBTAS* *OSTIM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu

12.03.2021 17:07



***KCHOL******DIRIT******ALBRK******MERIT******MGROS******JANTS******ISBIR******YBTAS******OSTIM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )

Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler ALBRK, DIRIT, ISBIR, JANTS, KCHOL, MERIT, MGROS, OSTIM, YBTAS

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
ALBRK 1 ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. E RIDVAN HALİL ÖZDEMİR 14.359,925
DIRIT 2 DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E EMİNE CAN 2.061,000
ISBIR 3 İŞBİR HOLDİNG A.Ş. E MESUDE ÖZBAŞI 23,000
JANTS 4 JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E MÜRÜVVET SERTTAŞ 128,000
KCHOL 5 KOÇ HOLDİNG A.Ş. E RIZA TAŞKIRAN 40,439
MERIT 6 MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. E AYSUN SARAL 193,000
MGROS 7 MİGROS TİCARET A.Ş. E HALİT YILDIRIM 2,612
OSTIM 8 OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. E GÜNAY DEMİR 6.075,000
YBTAS 9 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E ADEM ÇOLAK 0,280
YBTAS 10 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E ADEM ÇOLAK 0,466
YBTAS 11 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E TURGUT HAMZAOĞLU 3,360
YBTAS 12 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E TURGUT HAMZAOĞLU 5,600

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917958


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