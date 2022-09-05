***KCHOL* *DIRIT* *ULAS* *ISBIR* *TUPRS* *PETKM* *SONME*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***KCHOL******DIRIT******ULAS******ISBIR******TUPRS******PETKM******SONME*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler ISBIR, KCHOL, PETKM, SONME, TUPRS, ULAS, DIRITSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***DIRIT 1 DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E DUDU ILĞIN 1.644,500DIRIT 2 DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E ÖMER ILĞIN 3.289,000ISBIR 3 İŞBİR HOLDİNG A.Ş. E LALE YEDİÇ 50.000,000ISBIR 4 İŞBİR HOLDİNG A.Ş. E MEHMET FAİZ ARABACIOĞLU 18.072,000ISBIR 5 İŞBİR HOLDİNG A.Ş. E SALİH ZEKİ POLAT 1,000ISBIR 6 İŞBİR HOLDİNG A.Ş. E SALİH ZEKİ POLAT 68,870KCHOL 7 KOÇ HOLDİNG A.Ş. E AHMET CANTEZ 84,108PETKM 8 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. E OSMAN KALCIOĞLU 1.303,401SONME 9 SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİİ A.Ş. E SONER AKİF TUNALI 3.000,000TUPRS 10 TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. E NURETTİN ERDOĞAN 28,200TUPRS 11 TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. E SÜLEYMAN TAŞ 3,220ULAS 12 ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLAR VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİC. PAZ. A.Ş. E TEVFİK MUTLU ULAŞ 250.000,000(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060178BIST