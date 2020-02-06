***KCHOL* *EUHOL* *YKBNK* *ARDYZ* *MARKA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
06.02.2020 09:14
***KCHOL******EUHOL******YKBNK******ARDYZ******MARKA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [ARDYZ, EUHOL, MARKA, YKBNK, KCHOL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817291
BIST
10:42123.629
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 1.308,00
|Açılış
|: 122.712
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|Önceki Kapanış
|: 122.321
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123.845
En Düşük
122.712
10:425,9885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
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|Açılış
|: 5,9850
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
5,9757
10:426,5933
En Yüksek
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|Açılış
|: 6,5860
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|Önceki Kapanış
|: 6,6030
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6,5779
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
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|Açılış
|: 300,05
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|Önceki Kapanış
|: 299,49
|
300,09
En Düşük
298,68
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|27,70
|3.896.332
|% 12,60
|
|UZERB
|2,34
|11.679
|% 9,86
|
|ORMA
|6,15
|6.402
|% 9,82
|
|DITAS
|15,48
|5.073.181
|% 9,01
|
|GYHOL
|29,10
|2.593.339
|% 8,99
|
|DOKTA
|64,05
|2.272.046
|% -14,94
|
|BALAT
|1,84
|19.375
|% -5,15
|
|EGCYH
|0,44
|40.673
|% -4,35
|
|PGSUS
|71,55
|180.147.389
|% -4,28
|
|DGKLB
|2,41
|22.477.281
|% -3,21
|
|THYAO
|14,77
|320.514.705
|% 1,10
|
|ODAS
|2,28
|213.053.013
|% 2,70
|
|PGSUS
|71,55
|180.147.389
|% -4,28
|
|YKBNK
|3,10
|159.400.987
|% 3,33
|
|SASA
|9,34
|155.643.529
|% -1,27
|
|ODAS
|2,28
|213.053.013
|% 2,70
|
|TEKTU
|1,79
|104.833.411
|% 5,92
|
|YKBNK
|3,10
|159.400.987
|% 3,33
|
|KRDMD
|2,97
|124.471.203
|% 2,41
|
|EKGYO
|1,76
|46.496.769
|% 1,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7532
|7,7921
|% 0,09
|
|Frank
|6,1251
|6,1620
|% 0,11
|
|Riyal
|1,5911
|1,5991
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.558
|1.558
|1,12
|
|Altın Gr.
|300
|300
|0,41
|
|Cumhuriyet
|1.982
|2.012
|-5,00
|
|Tam
|1.976
|2.025
|-4,34
|
|Yarım
|955
|980
|-2,10
|
|Çeyrek
|479
|490
|-1,04
|
|Gümüş.Ons
|17,69
|17,73
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,41
|0,02
|
|B. Petrol
|56,23
|56,23
|0,95
|