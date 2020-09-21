***KCHOL* *FROTO* *ARCLK*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
21.09.2020 19:25
***KCHOL******FROTO******ARCLK*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
İlgili Şirketler [ARCLK, FROTO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
21/09/2020
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Arçelik A.Ş., Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Arçelik – dayanıklı tüketim Ford Otosan – otomotiv
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
Arçelik – 675.728.205 TL Ford Otosan - 350.910.000 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
21/09/2020
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
Arçelik – 327.598,01 TL Ford Otosan - 677.947,33 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
Arçelik – 22,64 TL Ford Otosan – 88,25 TL
Toplam Tutar
Arçelik – 7.416.819 TL Ford Otosan - 59.828.852 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
Arçelik – %0,05 Ford Otosan - %0,19
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
Arçelik – %40,56 Ford Otosan - %38,65
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
Arçelik – %40,56 Ford Otosan - %38,65
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
Arçelik – % 0,001 Ford Otosan - %0,01
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
Arçelik – % 0,005 Ford Otosan - %0,04
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
İlgili şirketlerdeki doğrudan pay oranı artacaktır.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Vehbi Koç Vakfı
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Koç Holding'in ortağı
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
21/09/2020
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
SPK düzenlemeleri uyarınca zorunlu olmamakla birlikte, vakıflar mevzuatı kapsamında Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. tarafından değerleme raporu hazırlanmış olup, işlem fiyatı, hazırlanan değerleme raporunda belirlenen değer aralığı ve güncel piyasa değeri dikkate alınarak belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Düzenlendi
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
18/09/2020
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
Arçelik – pay başına 20,95 TL – 24,12 TL Ford Otosan – pay başına 81,07 TL – 92,99 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
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Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından, Vehbi Koç Vakfı'nın sahibi olduğu (i) 327.598,01 TL nominal değerli Arçelik A.Ş. payının 7.416.819 TL ve (ii) 677.947,33 TL nominal değerli Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. payının 59.828.852 TL bedel karşılığında, nakden ve peşin olarak satın alınmasına karar verilmiş olup, hisse devir ve ödeme işlemleri bugün tamamlanmıştır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876071
BIST