***KCHOL* *FROTO* *ARCLK*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***KCHOL******FROTO******ARCLK*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler [ARCLK, FROTO]İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi21/09/2020Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıArçelik A.Ş., Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuArçelik – dayanıklı tüketim Ford Otosan – otomotivEdinilen Finansal Duran Varlığın SermayesiArçelik – 675.728.205 TL Ford Otosan - 350.910.000 TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih21/09/2020Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal TutarıArçelik – 327.598,01 TL Ford Otosan - 677.947,33 TLBeher Payın Alış FiyatıArçelik – 22,64 TL Ford Otosan – 88,25 TLToplam TutarArçelik – 7.416.819 TL Ford Otosan - 59.828.852 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)Arçelik – %0,05 Ford Otosan - %0,19Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)Arçelik – %40,56 Ford Otosan - %38,65Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)Arçelik – %40,56 Ford Otosan - %38,65Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)Arçelik – % 0,001 Ford Otosan - %0,01İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)Arçelik – % 0,005 Ford Otosan - %0,04Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisiİlgili şirketlerdeki doğrudan pay oranı artacaktır.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıVehbi Koç VakfıKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiKoç Holding'in ortağıVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi21/09/2020Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiSPK düzenlemeleri uyarınca zorunlu olmamakla birlikte, vakıflar mevzuatı kapsamında Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. tarafından değerleme raporu hazırlanmış olup, işlem fiyatı, hazırlanan değerleme raporunda belirlenen değer aralığı ve güncel piyasa değeri dikkate alınarak belirlenmiştir.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDüzenlendiDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası18/09/2020Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıErnst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan TutarArçelik – pay başına 20,95 TL – 24,12 TL Ford Otosan – pay başına 81,07 TL – 92,99 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarYönetim Kurulumuz tarafından, Vehbi Koç Vakfı'nın sahibi olduğu (i) 327.598,01 TL nominal değerli Arçelik A.Ş. payının 7.416.819 TL ve (ii) 677.947,33 TL nominal değerli Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. payının 59.828.852 TL bedel karşılığında, nakden ve peşin olarak satın alınmasına karar verilmiş olup, hisse devir ve ödeme işlemleri bugün tamamlanmıştır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876071BIST