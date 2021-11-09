***KCHOL* *FROTO*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
09.11.2021 20:01
***KCHOL******FROTO*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
İlgili Şirketler [FROTO]
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Türkçe
Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Basın-yayın organlarında, Koç Topluluğu tarafından batarya üretim tesisi kurulması amacıyla çalışmalar yürütüldüğü yönünde haberler çıkmış, Topluluk şirketlerimize konuyla ilgili olarak çok sayıda soru ve yorum ulaşmıştır.
İş ortaklıklarımızdan Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. tarafından ilk olarak 4.12.2020 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya açıklanan proje bazlı devlet yardımı ve buna bağlı yatırım teşviki kapsamında Kocaeli'de 130 bin adetlik batarya montaj tesisi kurulmasına yönelik çalışmalar devam etmekte olup, bunun dışında batarya yatırımı konusunda alınan bir karar bulunmamaktadır.
Koç Topluluğu tarafından otomotiv sektörü ile ilgili gelişmeler yakından takip edilmekte ve her dönem yeni yatırım alternatiflerinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılmakta olup, bu değerlendirmeler sonucunda somut kararlar alınması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'ne göre gerekli açıklamalar yapılmaktadır.
Bu kapsamda, medyaya yansıyan konuyla ilgili Tebliğ kapsamında kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte herhangi bir gelişme bulunmamakta olup işbu açıklama yatırımcılarımızdan gelen sorular üzerine yapılmıştır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976603
BIST
18:051.616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 7,10
|Açılış
|: 1.612
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|Önceki Kapanış
|: 1.609
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1.631
En Düşük
1.605
18:059,7239
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|Önceki Kapanış
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|: 567,62
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572,39
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SUMAS
|94,05
|622.342
|% 10,00
|
|TSPOR
|6,18
|28.121.188
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|18.029.949
|% 9,95
|
|PRKAB
|30,16
|245.948.810
|% 8,02
|
|GSDDE
|4,24
|43.762.886
|% 7,07
|
|KRGYO
|6,12
|108.515.675
|% -10,00
|
|KARYE
|13,00
|178.802.633
|% -9,97
|
|BASGZ
|20,46
|362.910.086
|% -9,95
|
|ERSU
|4,64
|39.610.186
|% -9,90
|
|INVEO
|28,60
|18.808.891
|% -9,49
|
|PETKM
|7,26
|5.366.206.707
|% 6,45
|
|GARAN
|10,58
|3.437.261.871
|% -1,86
|
|THYAO
|18,16
|2.975.100.765
|% 0,61
|
|SISE
|9,29
|2.021.843.970
|% 3,57
|
|SASA
|32,18
|1.473.356.596
|% 5,51
|
|PETKM
|7,26
|5.366.206.707
|% 6,45
|
|YKBNK
|3,09
|1.423.150.971
|% 1,64
|
|ODAS
|1,55
|568.927.810
|% 4,73
|
|GARAN
|10,58
|3.437.261.871
|% -1,86
|
|EKGYO
|2,12
|650.139.663
|% 0,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7221
|9,7236
|% 0,48
|
|Euro
|11,2793
|11,2845
|% 0,55
|
|Sterlin
|13,1357
|13,2016
|% 0,34
|
|Frank
|10,6171
|10,6810
|% 0,61
|
|Riyal
|2,5853
|2,5983
|% 0,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|5,36
|
|Altın Gr.
|572
|572
|4,45
|
|Cumhuriyet
|3.783
|3.840
|13,00
|
|Tam
|3.760
|3.854
|9,11
|
|Yarım
|1.817
|1.865
|4,40
|
|Çeyrek
|912
|932
|2,21
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,25
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,56
|7,57
|-0,05
|
|B. Petrol
|83,67
|83,67
|0,24
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Seans Raporu
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BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 59 artarak (% 1.18 ) 1, 768
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Yüzde 4.94 oranında artışla 36.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 167, 247 adet işlem
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